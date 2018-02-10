İYİ Parti Elazığ ilçe kongreleri yapıldı

Elazığ İYİ Parti ilçe teşkilatları 1.Olağan kongresini gerçekleştirdi.

EVREN DEMİRDAŞ - İYİ Parti Elazığ teşkilatı Alacakaya, Ağın, Baskil, Palu, Maden ve Keban ilçeleri kuruluşlarını tamamlayarak kongrelerini gerçekleştirdi.

Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti ilçe teşkilatlar kongrelerini yapmaya devam ediyor. Avukat Abdulvahap Erdem’in kurucu il başkanı olduğu Elazığ il teşkilatı yaklaşık kısa bir zaman içerisinde Alacakaya, Ağın, Baskil, Palu, Maden ve Keban ilçelerinde kuruluşlarını tamamlayarak kongrelerini gerçekleştirdi.

İYİ Parti Elazığ teşkilatı yarın yapılacak olan Merkez İlçe kongresiyle kongre çalışmalarının büyük bir çoğunluğunu tamamlamış olacak.

''MODERN MEDENİYETİN YOLLARINI SİZLERLE İNŞA EDECEĞİZ''

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Abdulvahap Erdem, il kongresinin yapılabilmesine giden yolda azim ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, ''Bizler de hukukun içinde kalarak modern medeniyetin yollarını sizlerle beraber inşa edeceğiz. İYİ Partinin güneşi Türkiye’nin ufkunda doğmuştur. Yoksulluktan, aşağılanmaktan, hakir görülmekten, haklarımızdan mahrum bırakılmaktan kurtulacağımız günler yakındır. Herkes İYİ olacak, Elazığ İYİ olacak, Türkiye İYİ olacak” dedi.



İYİ Parti ilçe kongresinde seçilen ilçe başkanları şöyle:

Alacakaya: Ali Rıza Sarıkaya

Ağın: Mehmet Aktaş

Baskil: Mustafa Yalnıç

Keban: Lütfi Doğan

Maden: Necla Çağıran

Palu: Nurettin Canpolat

