İYGAD Başkanı Mehmet Mert yerel gazeteciliğin durumunu yorumladı

İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği (İYGAD), yerel basın mensuplarını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle verdiği yemekte ağırladı.

Gecede bir konuşma yapan İYGAD Başkanı Mehmet Mert, “Bir kentin kalkınmasında en önemli dinamiklerinden bir tanesi de yerel basın olmasına rağmen, o kentin insanları, yöneticileri destek vermedikleri için, yerel gazeteciler ayakta kalma savaşı vermekteler. Yerel basın ihmal edilmiştir” dedi.

İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği, (İYGAD) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği özel gecede, İstanbul'da görev yapan birçok basın mensubunun güzel bir gece yaşamasını sağladı. Küçükçekmece'de yer alan Paşa Garden Davet Salonu'nda bir araya gelen gazeteciler önce bu özel geceyi anarak, mesleğe emek verenleri, bedel ödeyenleri andı. Ardından Büyükçekmece Sanatçılar Derneği sanatçıları eşliğinde gönüllerince eğlenerek, halaylar çektiler, kurtlarını döktüler, aileleri ile birlikte güzel bir gece yaşadılar.

Sadece sembol olarak kaldı

Sunuculuğunu İlke Duyan'ın icra ettiği gecenin açılış konuşmasını yapan; İYGAD Başkanı Mehmet Mert, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün artık anlamını yitirdiğini ve sadece sembol olarak kaldığını, gazeteciler için sorunların dile getirildiği bir gün olduğunu belirterek, “10 Ocak tam 57 yıl önce, 1961 tarihinde, gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği gündür. Bu gün, 'çalışan gazeteciler günü' ya da 'bayramı' olarak anılıyor. Ne yazık ki bu gün artık gazeteciler için bayram değil, sorunların dile getirildiği bir gün oldu. 57 yıl sonra bugün, basın-yayın yaşamına baktığımızda, bu sektörde çalışanların ekonomik ve sosyal hakları kullanılamaz haldedir. İçler acısı durumdadır. 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra gazetecilerin-yayıncıların toplu sözleşme düzeni kullanılamaz hale getirilmiş, sendikal hareket işlevsiz duruma sokulmuştur” açıklamasını yaptı.

Bin gazetenin trajı 300 bin civarında

Türkiye genelinde bin civarında günlük yayınlanan yerel gazetenin toplam trajının 200 ila 300 bin civarında olduğunu ifade eden Mehmet Mert, “Ana akım medya dediğimiz yayınların sayısı ise 35-40 civarında. Ancak ülke genelinde trajlara baktığımızda o 34-40 yayın toplam trajın yüzde 90'ını kaplarken, yerel yayınların trajı ise yüzde 10'larda kalmakta. Bu rakam ne yazık ki reklam dağılımında da ortaya çıkmakta” ifadelerini kullandı.

Yerel gazetelere destek yok

Batılı ülkelerde gazetelerin hala en fazla reklam alan mecranın başında yer aldığını belirten Mert, “Türkiye'de durum gazeteler açısından içler acısı. Son yıllarda dijital medya diye tabir edilen soyut medyanın da reklam pastasına ortak olmasıyla birlikte, ülke genelindeki reklamların yüzde 13'ü yaygın medyaya dağıtılırken, yerel gazetelerin bu pastadan aldığı pay ne yazık ki yüzde 1 civarında. Bir kentin kalkınmasında en önemli dinamiklerinden bir tanesi de yerel basın olmasına rağmen, o kentin insanları, yöneticileri bu doğruya sahip çıkıp destek vermedikleri için, yerel gazeteciler şehrin gelişme kaygısından çok, ayakta kalma savaşı vermekteler. Yerel basın ihmal edilmiştir, yerel basın hak ettiği noktada değildir ve ne maalesef her geçen gün yerel basın çok daha gerilere düşmektedir. Bu düşünceler ile gazeteciliğe emek veren, değer katan, katkı sunan, bedel ödeyen tüm medya dünyasının '10 Ocak Çalışan Gazetciler Günü'nü kutluyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ali Tarakcı halay çekti, İrfan Ermiş duygulandı

Yapılan konuşmaların ardından ünlü sanatçı Çılgın Metin başta olmak üzere birçok sanatçının sahne aldığı gecede kurtlarını döken basın mensupları, halaylar çektiler, şarkılar söylediler. Bu arada 20 Kasım tarihinde silahlı saldırıya uğrayan ve iki ayağından yaralanan İYGAD eski Başkanı Ali Tarakçı da geceye katılarak, uzun süre pistte kaldı. Bir süredir ciddi rahatsızlık yaşayan İrfan Ermiş'e ise İYGAD Yönetim Kurulu tarafından günün anısına, içinde Ermiş'in nostaljik fotoğraflarının olduğu bir resim çerçevesi hediye edildi.

Katılım yoğun oldu

İYGAD'ın düzenlediği geceye basın mensupları ve ailelerinin yanı sıra CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Oruç Oymak, Bizim Beylikdüzü Vakfı Başkanı Halis Kahraman, DİSK İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Adil Çitfçi, KAİ Federasyon Başkanı Gürsel İlgüz, Mustafa Aksoy ve Mustafa Erdoğdu da katıldı. İYGAD eski başkanları; Yavuz Kaynarca, Dilek Sırdaş, Muhlis Polat, Umut Veli Develi ve Ali Tarakcı, İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Engin Köklüçınar, İstanbul Gazeteciler Dernek Başkan Vekili ve İYGAD Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Dolu, İstanbul Gazeteciler Dernek Başkan Yardımcısı Semih Hız, İstanbul Gazeteciler Dernek Genel Sekreteri Selçuk Onur ve çok sayıda İYGAD üyesi de geceye katılanlar arasında yer aldı.