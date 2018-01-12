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12.01.2018 21:55

İTÜ'de tepki çeken 'Haremlik-Selamlık' uygulama

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İTÜ'de tepki çeken 'Haremlik-Selamlık' uygulama
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) havuz seanslarında kadınlar ve erkeklere özel seanslar olması “Haremlik-Selamlık” tartışması başlattı.

Havuz seanslarında kadınlar ve erkeklere özel seanslar olması için 2017-2018 güz dönemi başında dilekçeler toplandı. Bunun üzerine İTÜ Rektörlüğü tarafından havuza “cinsiyete özel” seanslar getirildi.

Önceden tüm seansları karma olan İTÜ havuzunda, sadece kadınların havuzu kullanabileceği seanslar Perşembe günü 13:30-15:30 arası ile Pazar günü 18:00-20:45 arası olurken; sadece erkeklerin havuzu kullanabileceği seanslar ise Perşembe günü 10:30-12:30 arası ile Cumartesi günü 18:00-20:45 arası şeklinde belirlendi. Diğer seanslar karma olarak devam edecekken, Perşembe günü belirlenen erkek ve kadınlara özel seanslar arasında erkek ve kadınların birbirlerini görmemeleri için havuzun bir saat kullanıma kapatılması kararı alındı.

İTÜ Olimpik Yüzme Havuz'unda kadın ve erkeklere özel seanslar olması için toplanan dilekçe:

rektorluk.jpg

 

İTÜ’DE TARTIŞMA

İTÜ’ye ilişkin haberlere yer veren Ari24’ün haberine göre; cinsiyetlere özel seansların getirilmesi İTÜ öğrencileri arasında tartışmaya neden oldu. Bu seansların üniversitenin laikliğine ve bilimselliğine zarar verdiğini düşünen öğrenciler bulunurken, diğer taraftan uygulamayı zararsız gören öğrenciler de bulunuyor.

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