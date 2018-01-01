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02.01.2018 03:00

İtirafçı Yüzbaşının ifadesinde geçen 2 subay gözaltına alındı

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İtirafçı Yüzbaşının ifadesinde geçen 2 subay gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın’ın verdiği ifadeler doğrultusunda 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden yüzbaşı Burak Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve sorumlu olanlarla ilgili bilgiler verdi. Akın’ın ifadesinde verdiği bilgilerin ardından, örgüt üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri FETÖ’den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akın’ın ifadesinde geçen ve hala görevde olan 2 subayı gözaltına aldı.

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