İtirafçı Burak Akın ile 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Şüpheliler Burak Akın, Ayşe Söylemez, Fuat Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ile Mustafa Çopuroğlu’nun “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Etkin pişmanlık yasası kapsamında itirafçı olarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 5 isme FETÖ üyeliği suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, örgütün genel yapısına ayrıntılı bir şekilde yer verildi. Ankara TEM Şube Müdürlüğüne gelen Burak Akın’ın FETÖ hakkında bilgi vererek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine soruşturmaya başlanıldığı belirtilen iddianamede, Akın’ın FETÖ içerisinde yer alan mahrem imam ve askerlerin isim ve fotoğraf teşhisini yaptığı, yapı içerisinde yer aldığı zaman dilimi hakkında detaylı bilgiler verdiği kaydedildi. Akın’ın verdiği ifadede yüzbaşılar Abdülkadir Koçyiğit ve Fuat Söylemez ile belli dönemler içerisinde aynı mahrem imama tabi olup, aynı grup içerisinde yer aldığını belirtmesi üzerine şüpheli Fuat Söylemez hakkında da soruşturmaya başlanıldığı belirtilerek, Söylemez’in de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ terör örgütü içerisinde yer aldığı zaman dilimi ile ilgili detaylı bilgiler verdiği, kendi eşinin de FETÖ içerisinde yer aldığını, eşi ile katalog evliliği yaptığını belirtmesi üzerine şüpheli Ayşe Söylemez hakkında da soruşturma başlatıldı ifade edildi.