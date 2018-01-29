  • BIST 120.845
  • Altın 163,297
  • Dolar 3,7910
  • Euro 4,6826
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
30.01.2018 00:55

İtirafçı Burak Akın ile 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı

»
İtirafçı Burak Akın ile 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Şüpheliler Burak Akın, Ayşe Söylemez, Fuat Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ile Mustafa Çopuroğlu’nun “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Etkin pişmanlık yasası kapsamında itirafçı olarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 5 isme FETÖ üyeliği suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, örgütün genel yapısına ayrıntılı bir şekilde yer verildi. Ankara TEM Şube Müdürlüğüne gelen Burak Akın’ın FETÖ hakkında bilgi vererek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine soruşturmaya başlanıldığı belirtilen iddianamede, Akın’ın FETÖ içerisinde yer alan mahrem imam ve askerlerin isim ve fotoğraf teşhisini yaptığı, yapı içerisinde yer aldığı zaman dilimi hakkında detaylı bilgiler verdiği kaydedildi. Akın’ın verdiği ifadede yüzbaşılar Abdülkadir Koçyiğit ve Fuat Söylemez ile belli dönemler içerisinde aynı mahrem imama tabi olup, aynı grup içerisinde yer aldığını belirtmesi üzerine şüpheli Fuat Söylemez hakkında da soruşturmaya başlanıldığı belirtilerek, Söylemez’in de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ terör örgütü içerisinde yer aldığı zaman dilimi ile ilgili detaylı bilgiler verdiği, kendi eşinin de FETÖ içerisinde yer aldığını, eşi ile katalog evliliği yaptığını belirtmesi üzerine şüpheli Ayşe Söylemez hakkında da soruşturma başlatıldı ifade edildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayyumdaki o şirkete yeni CEO atandı29 Ocak 2018 Pazartesi 20:29
  • Eski ÖSYM Başkanı 'FETÖ'den hakim karşısına çıktı29 Ocak 2018 Pazartesi 19:54
  • İş isteyen adam kendini yaktı; AKP’li başkan: Kurgu mu bilemiyorum...29 Ocak 2018 Pazartesi 19:44
  • 68'lilerin 'Remzi Baba'sı yaşamını yitirdi29 Ocak 2018 Pazartesi 18:51
  • Sağlıkta şiddete ders niteliğinde karar29 Ocak 2018 Pazartesi 18:45
  • KHK ile atılmıştı: Yerine AKP milletvekilinin oğlu atandı!29 Ocak 2018 Pazartesi 18:17
  • 115 hamile çocuk skandalında yeni gelişme29 Ocak 2018 Pazartesi 17:38
  • Siirt'te 4 bölge kapatıldı29 Ocak 2018 Pazartesi 17:02
  • Küçük kızını taciz eden sanık tutuklanmayınca anne fenalaştı29 Ocak 2018 Pazartesi 16:55
  • Erdoğan hedef göstermişti! TTB üyeleri hakkında yeni gelişme29 Ocak 2018 Pazartesi 16:30
    • FOTO GALERİ
    • Saçlarını kestirmeyen lösemi hastası çocuğu polis ikna etti
    • İşte tek bir el hareketiyle zayıflamanın sırrı
    • Kadirli'de binlerce kişi Mehmetçik için yürüdü
    VİDEO GALERİ
    • Instagram fenomeni uçağı birbirine kattı
    • Baskına uğrayınca seks oyuncağı taklidi yaptı
    • Yıldız Tilbe yine O Ses Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti