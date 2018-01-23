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23.01.2018 16:50

İthal ette hastalık açıklaması

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İthal ette hastalık açıklaması
Et ve Süt Kurumu, Bosna Hersek’ten ithal edilen 20 ton sığır etin de hastalık teşhis edildiği ancak sağlıksız etlerin analiz edilmeden piyasaya sürüldüğü iddiaları üzerine az önce açıklama yaptı.

Kurumdan az önce yapılan açıklamada, ithal edilen etlerin rutin olarak analiz ve kontrole tabii tutulduğu, yapılan bu kontrollerde de Bosna Hersek’ten getirilen etlerin bir partisinde sorun olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Bu etler, analiz sonuçları çıkana kadar 24 Ağustos 2017 tarihinde depolarımızda muhafaza altına alınmıştır. Bu partideki etler, iddia edildiği gibi piyasaya sürülmemiş olup, depolarımızda muhafaza altında tutulmuştur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması üzerine imha işlemlerine, 05 Ocak 2018 tarihi itibarı ile Erzincan Kombinamız rendering tesislerinde başlanılmıştır. Kurumumuzun piyasaya sağlıksız et sunması asla söz konusu değildir” denildi.

Ette skandal! 20 ton et hastalıklı çıktı...

 

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