İtalya'dan flaş Galatasaray iddiası!

Süper Lig'de Fatih Terim'in gelişiyle yeniden yükselişe geçen ve son 3 maçından 9 puan çıkaran Galatatsaray'da Asamoah operasyonu sonuçsuz kalırken, İtalya'dan bir başka flaş iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınının dünyaca ünlü gazetecisi Gianluca di Marzio'nun iddiasına göre, Galatasaray, Inter'in Japon sol beki Yuto Nagatomo için Milano ekibiyle temasa geçti. Di Marzio, Twitter hesabından duyurduğu haberin ardından bir tweet daha atttı ve "Başka kaynaklardan edindiğim bilgiye göre transfer bitmek üzere... Galatasaray Nagatomo'yu kiralamak istiyor" yazdı.

Spalletti onu düşünmüyor

Son haftalarda Inter'in ilk 11'inden uzak kalan Nagatomo'nun , teknik direktör Spalletti tarafından artık kadroda düşünülmediği belirtiliyor. Son dönemde sol bek pozisyonunda Davide Santon'a yer verenSpalletti, son SPAL maçında ise bir sağ bek olan Joao Cancelo'yu ilk 11'de oynatmıştı.