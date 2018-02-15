İtalya'da kadınların yarısı cinsel tacize maruz kalıyor

İtalyan Mili İstatistik Kurumu'nun (ISTAT) yaptığı araştırma ülkedeki kadınların yarısının cinsel şiddete maruz kaldığını gösterdi. Raporda, İtalya’da 14 ila 65 yaşlarında 8,2 milyon kadının hayatlarında en az bir kez cinsel tacize uğradığı kaydedildi.

Ülkedeki kadınların yüzde 43,6’sına denk gelen bu rakam, İtalya'daki her iki kadından birinin cinsel tacize uğradığı anlamına geliyor.

İlk kez erkeklerin de bu konudaki deneyimlerini araştıran kurum, yaklaşık 4 milyon erkeğin de cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı.

Tacizin birçok türde deneyimlendiğini belirten rapor, en çok 'sözlü taciz'in yaşandığını ardından da listede ikinci sırada 'dokunarak taciz'in olduğunu bildirdi.

Kadınların elle tacize en çok toplu taşıma araçlarında maruz kaldığını ortaya çıkaran rapor, erkeklerinse en çok bar ve gece kulüplerinde bu yolla taciz edildiğini kaydetti.

Cinsel taciz kurbanı 8,2 milyon kadının içinden 1,4 milyonu, fiziksel tacize ya da cinsel şantaja maruz kaldıklarını da belirtti. Bu kadınların birçoğu, işlerinden edilmemek ya da terfi edebilmek adına tacizlere karşı sessiz kaldıklarını ekledi.

Sosyal medyada başlatılan #MeToo kampanyasıyla birlikte, İtalya’da kadınlar uğradıkları tacizleri kamuoyuyla paylaştı. Bunun ardından İtalya Futbol Federasyonu eski başkanı Carlo Tavecchio ve yönetmen Fausto Brizzi cinsel taciz suçlamalarıyla yargılanan isimler arasında yer aldı.

#MeToo kampanyası boyunca İtalya’da film ve medya sektörlerinde 250 kadın açık mektup yazarak maruz kaldıkları cinsel tacizleri kamuoyuna açıklamıştı.