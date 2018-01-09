İsveç, neden tecavüz olaylarında en üst sıralarda?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma sonucunda İsveç, Avrupa'da en fazla tecavüz vakası görülen ülke olarak belirtilmişti. Birçok kesimin göçmenlere bağladığı bu meselesinin arkasında aslında başka bir sebep var.

İsveç'in tecavüz olaylarında Avrupa'nın zirvesinde olmasıyla ilgili 'gijdillag' nicknameli ekşi sözlük yazarı çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Yazının tamamı şöyle:

''5 seneye yakındır isveç'teyim, 4 şehrinde yaşadım, okudum çalıştım, gittiğim her yerde aynı rakamları duydum

rakam olarak bakıldığında doğru, ama bazı arkadaşlar ne kadar kabullenmeseler de tartışılacak ve şeytanın gizli olduğu nokta - tecavüz adlı hareketin definition'u yani tanımlaması. isveç kanunlarına göre evli çiftlerde bile kadının tam olarak açık şekilde cinsel ilişki isteğini beyan etmemesi durumunda erkeğin yaptığı bütün çabalar tecavüz kategorisine girebiliyor. bundan baska her hangi bir sözlü sataşma, cinsel içerikli küfür bile tecavüze yeltenme olarak tanımlanabiliyor.

isveç kanunlarına göre eğer söz konusu suç tecavüz ise o zaman suçlanan kişinin bu hareketi yapmadığını kanıtlaması gerekiyor

yani masumiyet karinesi suçun konusu tecavüz ise geçerli olmuyor. bu o demek değil ki her hangi kız veya kadın yoldan geçen birini tecavüzle suçlayabilir, o kişi de bunun aksini kanıtlamadan serbest kalamaz. hayır, gene yukarıda belirttiğim gibi tecavüzün tanımlaması çok geniş ve soyut olduğu için (isveç'te) sizinle kendi rızası ile ilişkiye girip sonra ırzına geçildiğini iddia edebilen kişiye karşı hemen hemen karşı argüman ve delil bulamıyorsunuz.

alkollü bir kızla ilişki, veyahut prezervatifsiz ilişki bile bazen tecavüz gibi yorumlanabiliyor

birkaç tanıdık ve arkadaşımın başına gelmiş olaylarla örnek vereyim: mesela cuma veya cumartesi gece kulübüne gittiniz. isveçliler ve iskandinavlar genellikle eğlenmek için değil sarhoş olmak için alkol tüketirler, bu kendi değim ve fikirlerinde de öyledir. kısacası hafta sonu bir çok genç ve güzel hatunun sarhoş olduğu bir mekandasınız, kafa güzel, keyifler yerinde, dans ediyorsunuz, isveçli kızlar sarhoş olduklarında çok cana yakındırlar, oldu da bir kız geçti oltaya, her şey çok iyi, evine davet etti, gittiniz, orda da içtiniz, sonra birlikte oldunuz. işin bu tarafı çok normal. ama, sabah kalkınca kız tam ayılmış olduğu için kendini suçlu hissedebilir, çünkü asırlardır yapılan pr kampanyası'nın aksine isveçli kızlar bilindiği gibi sürtük değiller, hatta bu onlar için en kötü laflardan biridir. bu yüzden hemen pişmanlık duygusu falan filan, polisi arayıp tecavüz edildiği hakkında ihbar edebilir. şimdi, fiziksel olarak bütün kanıtlar ortada, ama bunu kızın isteği ile yapıp yapmadığınızı kanıtlamalısınız. eğer kız çok sarhoş ise o zaman sağlıklı biçimde karar verememiş, ve siz de bu durumdan suistimal etmişsinizdir demektir. bu durumda sizin suçlu olmadığınızı kanıtlamanız gerekiyor, zira kanuna göre kız alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını ama sizinle de beraber olmak istemediğini iddia edebilir. şimdi çıkın işin içinden. bu genelleme olarak anlattığım olay hakikaten 2 yakın arkadaşımın başına gelmiştir.

yukarıda belirttiğim durumları ve örneği de düşünürsek tecavüzün tanımlaması çok geniş oluyor

bu bakımdan rakamlar da böyle yüksek. ama, türkiyede bilinen yani sokakta yürüyen bayana tanımadığı kişiler tarafından tecavüz edilmesi (örnek) gibi olaylar isveç'te türkiyeden en az 100 defa azdır. çünkü ne olursa olsun isveç dünyanın ve hatta avrupanın en tehlikesiz ülkelerinden biridir, belki de norveç ile beraber ilk 2dedir. bu bakımdan hiç görmediğin birisine tecavüz gibi olaylar burada çok azdır. ha, son bir not daha, bu tecavüz olayları isveç'in ultra feminist bir ülke olduğu için büyütülmektedir. artı, şu anda orta sağ koalisyonunun iktidarda olması, ırkçı partinin de parlementoda olması bu rakamların göçmenlerin aleyhine yorumlanmasına yol açıyor.

son

bu yazıda tecavüz olmuyor demek, veyahut tecavüze beraat kazandırmak gibi bir niyetim yok, ve olması bile insanlık suçu. sadece tecavüz adlı olayın net olarak tanımlanmaması isveç'te rakamların bu kadar yüksek olmasına yol açıyor.''