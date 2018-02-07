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08.02.2018 02:45

İsveç en soğuk gününü yaşıyor: 5 ölü

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İsveç en soğuk gününü yaşıyor: 5 ölü
İsveç Devlet Meteoroloji Kurumu, eksi 40 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle bugünü “İsveç’in en soğuk günü” ilan etti.

İsveç Devlet Meteoroloji Kurumuna göre, İsveç en soğuk gününü yaşıyor. İsveç'in kuzeyini etkisi altına alan şiddetli kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 40 dereceye kadar düştü. Ülkenin kuzey bölümünde kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırmızı alarm verilirken, bütün okullar tatil edildi. Yaşları 65'ten büyük olanlar, mümkün oldukça dışarı çıkmamaları ve araç kullanmamaları yönünde uyarıldı.

5 kişi donarak öldü

İsveç’in kuzey bölgelerinde yaşanan kar fırtınası nedeniyle 5 kişinin donarak öldüğü belirtildi. Yetkililer, kuzey kutbundan gelen soğukların devam edeceğini bildirdi.

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