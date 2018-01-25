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25.01.2018 18:15

İstinat duvarı çöktü: Hastane yolu ulaşıma kapandı

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İstinat duvarı çöktü: Hastane yolu ulaşıma kapandı
Trabzon’da, yağış sonrası Kaşüstü mevkisinde, 600 konutluk inşaat alanındaki binanın istinat duvarı çöktü.

DHA - Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden yol, duvarın çökmesiyle ulaşıma kapandı. Taş ve toprak yığınıyla kaplanan yolda, iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Kaşüstü Mahallesi’nde, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu üzerinde yapımı devam eden 600 konutluk inşaata ait binanın istinat duvarı, kentte etkili olan yağış sonrası aniden çöktü. Duvarın çökmesi ile taş ve toprak yığınıyla kaplanan hastane yolu, araç trafiğine kapandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulansla polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye yaklaşık 350 metre uzaklıkta meydana gelen olayda yaralanan olmazken, kapanan yol ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yolun açılması için belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Hastaneye gidecek olanlar ise kapanan yolu yürüyerek, geçmek zorunda kaldı.

Çalışmaların sürdüğü bölgede, bazı araç ve otobüs sürücülerinin de taş ve toprakla dolan yolun açık kalan kısmından ilerlediği görüldü. 

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