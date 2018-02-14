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14.02.2018 18:55

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan mimar gözaltına alındı

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İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan mimar gözaltına alındı
Alev Şahin, gazetecilerin, "Neden İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadınız?" sorusuna, "İstiklal Marşı eylem biçimi değildir. Bu sorulara cevap vermek zorunda değilim" diyerek cevap verdi.

DHA - Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görev yaparken KHK ile ihraç edilmesi nedeniyle oturma eylemi yapan mimar Alev Şahin, yanında gerçekleşen basın açıklaması sırasında İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayınca 'İstiklal Marşı'nın alenen aşağılama suçlaması' ile gözaltına alındı.

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görevliyken yaklaşık 1 yıl önce KHK ile ihraç edilen mimar Alev Şahin, Düzce şehir merkezi Spor Sokak üzerinde 'İşimi Geri İstiyorum' diyerek oturma eylemi başlattı. Dün, Türkiye Kamu-Sen Düzce Şubesi üyeleri Afrin operasyonu amacıyla basın açıklaması yapmak üzere Alev Şahin'in eylem yaptığı ve basın açıklamaları için izin verilen yere geldi. Türkiye Kamu-Sen üyeleri basın açıklaması öncesinde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ancak oturma eylemine devam eden Alev Şahin ve kendisine destek için gelen Yetice Akalindamar, İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı.

Durumun yerel basında haber olmasının ardından harekete geçen Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Alev Şahin ve yanında bulunan Yetice Akalindamar hakkında 'İstiklal Marşı'nın alenen aşağılama' suçlaması ile soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri gece saatlerinde Alev Şahin ve Yetice Akalindamar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alev Şahin ve Yetice Akalindamar adliyeye sevk edildi. Alev Şahin, gazetecilerin, "Neden İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadınız?" sorusuna, "İstiklal Marşı eylem biçimi değildir. Bu sorulara cevap vermek zorunda değilim" diyerek cevap verdi.

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