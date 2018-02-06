  • BIST 116.853
  • Altın 162,712
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6731
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
06.02.2018 05:30

İstifası istenen MHP'li belediye başkanı kararını verdi

»
İstifası istenen MHP'li belediye başkanı kararını verdi
MHP Genel Merkezinin isteği üzerine partisinden istifa ettiğini açıklayan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, seçime kadar bağımsız olarak görevinin başında olacağını söyledi.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Genel Merkezi tarafından istifasının istenmesi ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansına konuştu. Başkan Karaçanta, istifasının istenmesinin sebebini bilmediğini Genel Merkez ile görüşme trafiği içinde olduğunu belirtti. Yarın (6 Şubat Salı) Ankara'ya gideceğini kaydeden Başkan Karaçanta, bundan sonraki süreçte Türk milleyetçi ruhunun devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

PARTİMDEN İSTİFA ETTİM

"Bugün, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla mensubu olduğum, bundan sonra da asla ülkücü olmamdan, milliyetçi olmamdan onur duyduğum daha doğrusu sevdam diyeceğim partimden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte de tabi ki Türk milliyetçiliği ruhum devam edecek. Ama belediye başkanlığı görevime bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Çünkü Kars halkı bilmeli ki ben göreve geldiğimde de demiştim bizim Sayın Genel Başkanımızın da bize vermiş olduğu talimattı, kesinlikle 30 Mart akşamı bizim belediye başkanımız her ne kadar bizim partimizden seçilmiş olsa dahi seçildiği ilin belediye başkanı olarak görev yapacak.

KARAÇAN'TA DİMDİK AYAKTADIR

Bende inanıyorum ki 30 Mart 2014 akşamından sonra bugüne kadar ve bundan sonra da görev yapacağım süreç içerisinde hiçbir parti kimliği gözetmeksizin tüm Kars halkını bağrıma basmayı becerdim. Bundan sonraki süreçte de aynı şefkatle aynı sevdayla Kars halkına hizmet etmekten mutluluk duyacağım, keyif alacağım. Kars halkı bilmeli ki Belediye Başkanları Murtaza Karaçan'ta dimdik ayaktadır.

Çalışan personelleriyle, belediye başkan yardımcılarıyla, tüm personelleriyle Kars halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Mensubu olduğum partiden istifa ettim, bağımsız olarak görevime devam edeceğim."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
İlgili Haberler
MHP'de flaş gelişme... Belediye Başkanının istifası istendiMHP'de flaş gelişme... Belediye Başkanının istifası istendiMHP yönetimi, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karçanta'nın partiden istifasını istedi. Karaçanta ile birlikte 6 Belediye Meclis üyesinin de istifası istendi.05 Şubat 2018 Pazartesi 18:01
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Yerli Whatsapp' açıklaması05 Şubat 2018 Pazartesi 19:26
  • CHP Parti Sözcüsü Tezcan'dan 'kumanya' açıklaması05 Şubat 2018 Pazartesi 18:34
  • Başkan'dan kurultay değerlendirmesi: "Hayalkırıklığı yok"05 Şubat 2018 Pazartesi 18:25
  • MHP'de flaş gelişme... Belediye Başkanının istifası istendi05 Şubat 2018 Pazartesi 18:01
  • Galatasaray'da CHP istifası05 Şubat 2018 Pazartesi 17:56
  • AKP'li Külcü'nün istifasından sonra yeni Belediye Başkanı belli oldu05 Şubat 2018 Pazartesi 17:47
  • AKP'de ihraç şoku! Belediye başkanına kötü haber05 Şubat 2018 Pazartesi 15:46
  • MHP'den AKP'li vekile 'bozkurt' yanıtı05 Şubat 2018 Pazartesi 15:21
  • CHP'de PM seçiminde sürpriz gelişme! Son üye kuraya kaldı05 Şubat 2018 Pazartesi 15:00
  • İşte CHP PM adaylarının aldıkları oyların tam listesi!05 Şubat 2018 Pazartesi 14:15
    • FOTO GALERİ
    • Sahilde gezerken bulduğu kutudan çıkanlar şoke etti!
    • Survivor 2018 Gönüllüler yarışmacıları kimler?
    • İşte CHP PM adaylarının aldıkları oyların tam listesi!
    VİDEO GALERİ
    • Selektöre kızdı; otomobilleri biçti
    • Çin Başkonsolosluğu önünde arbede
    • NASA, Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti