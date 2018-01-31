  • BIST 119.303
  • Altın 162,410
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
31.01.2018 09:50

İstifa etmesiyle dönmesi bir oldu

»
İstifa etmesiyle dönmesi bir oldu
Lacivert-Beyazlı Kasımpaşa kulübünden yapılan ayzılı açıklamada teknik direktör Kemal Özdeş ile devam etme kararı alındığını açıkladı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile maçın ardından yollar ayrılmıştı.

Lacivert-Beyazlı kulüpten yazılı olarak yapılan açıklamada; "Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş'in Kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Sayın Kemal Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa'da flaş gelişme! Sergen Yalçın'la anlaşmışlardı...Kasımpaşa'da flaş gelişme! Sergen Yalçın'la anlaşmışlardı...Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Kemal Özdeş'in görevine devam edeceğini açıkladı.30 Ocak 2018 Salı 22:16
İstifa eden Kemal Özdeş: Siz görevden alındı yazabilirsinizİstifa eden Kemal Özdeş: Siz görevden alındı yazabilirsinizKasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası istifa ettiğini açıkladı.27 Ocak 2018 Cumartesi 01:23
Kasımpaşa Teknik Direktörü istifa ettiKasımpaşa Teknik Direktörü istifa ettiKasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.26 Ocak 2018 Cuma 23:06
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amigo 'Saddam' kız arkadaşı tarafından öldürüldü30 Ocak 2018 Salı 19:20
  • Sivasspor, bir yıldızı daha kadrosuna kattı30 Ocak 2018 Salı 19:13
  • İtalya'dan flaş Galatasaray iddiası!30 Ocak 2018 Salı 18:21
  • Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi30 Ocak 2018 Salı 18:08
  • Milli sporcumuz WTA Katar Açık'a davet edildi30 Ocak 2018 Salı 18:00
  • Dünyanın ilk bitcoinle transferi Türkiye'de gerçekleşti!30 Ocak 2018 Salı 17:24
  • Beşiktaş'tan bomba transfer açıklaması!30 Ocak 2018 Salı 17:06
  • Sergen Yalçın tekrar Süper Lig'de30 Ocak 2018 Salı 16:10
  • Deniz Naki'ye tarihi ceza!30 Ocak 2018 Salı 15:02
  • Bursaspor - Beşiktaş maçı biletlerine ilgi az30 Ocak 2018 Salı 13:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti