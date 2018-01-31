İstifa etmesiyle dönmesi bir oldu

Lacivert-Beyazlı Kasımpaşa kulübünden yapılan ayzılı açıklamada teknik direktör Kemal Özdeş ile devam etme kararı alındığını açıkladı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile maçın ardından yollar ayrılmıştı.

Lacivert-Beyazlı kulüpten yazılı olarak yapılan açıklamada; "Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş'in Kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Sayın Kemal Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.