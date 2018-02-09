İstifa eden Temurci'nin yerine yeni AKP İl Başkanı belli oldu

AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin bugün istifa etmesinin ardından yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu. Yeni başkanı AK Parti'nin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, sosyal medya hesabından duyurdu.
Ataş, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak atanmıştır. İstanbul’umuza ve Partimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
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