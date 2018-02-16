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16.02.2018 20:10

İşte Yücel'in cezaevi çıkışında elinde çıkardığı maydanozun hikayesi

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İşte Yücel'in cezaevi çıkışında elinde çıkardığı maydanozun hikayesi
Deniz Yücel'i tahliyesinin ardından cezaevi önünde eşi Dilek Mayatürk Yücel çiçekle karşıladı. İkili birbirine sarılarak hasret giderdi.

Deniz Yücel, Silivri çıkışı eşini maydanoz ile karşıladı. Yücel, maydanozun hikayesini Die Welt'te hapishanedeki hayatını anlattığı yazıda aktarmıştı. İşte yazının o bölümü:

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Deniz Yücel'e eşinden duygusal karşılama!

"Yine de hapishane bakkalına haftalık siparişlerimi verirken düzenli yeşil şeyler ısmarlıyorum: bana ağaçları hatırlatan dereotu ve Dilek’i hatırlatan maydanoz. (Beraber çıktığımız ilk tatilde plaj çantamızda o kadar fazla maydanoz vardı ki, Dilek onları „aşkımızın ağacı“ ilan etmişti.) Bu bitkileri, vazo yerine ikame ettiğim, kesilmiş kola şişelerinin içine koyuyorum. Bir defada çok fazla demet olmadığı zaman gardiyanlar bir şey demiyor. Bitkilerin kök salmaması koşuluyla bu yasak da değil. Dereotuyla maydanoz işi o noktaya vardıramıyorlar zaten, en azından ben onları sararıp solmaktan kurtarmayı henüz başaramadım..."

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