"STRESTEN UZAK DURUN"Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yaptığı değerlendirmede, “Cildiniz için daha önce hiç duymadığınız öyle formüller var ki bunlar gençleşme de etkilidirler. Hayata olumlu bakmak, pozitif düşünceler cilt de için önemlidir. Pozitif düşünmek sizi dinç ve genç kılar. Özellikle stres cilde zarar veren faktörlerin başında gelir. Cilt strese karşı anında tepki verir. Stresli olunduğu zamanlarda, böbreküstü bezleri bağışıklık sistemimizi zayıflatan kortizol hormonu salgılamaya başlar. Zayıflayan bağışıklık sistemi ise, zararlı etmenlerin, kolaylıkla deriden içeriye girmesine ve böylece cildin gerilmesine, kaşınmasına, yanmasına pütürlü görünüme ve aknelere sebep olur. Bu nedenle vücut sağlığı için ve dolayısıyla cilt sağlığı için stresten uzak durulmasında fayda vardır” diye konuştu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, genç görünmenin herkesin derdi olduğunu belirterek, “Hayat koşuşturmacasında göz ardı edilebilen bazı noktalar aslında yaşlanmayı geciktirebiliyor” dedi.