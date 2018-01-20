İşte Van Persie'nin Fenerbahçe'ye maliyeti

Feyenoord’la anlaşan Van Persie’nin sözleşmesi feshedildi. F.Bahçe, sıkı bir pazarlık yapan ve yönetimi bıktıran Hollandalı yıldızın 4.5 ay karşılığı 2 milyon Euro olan maaşının 1.8 milyon Euro’sunu ödemeyi kabul etti. 200 bin Euro ise kasada kaldı.

Fenerbahçe, geldiği günden bu yana sorun olan Robin van Persie'den sonunda kurtuldu. 3 yıllık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldızın ayrılıp ayrılmayacağı tartışmaları da son buldu ve Van Persie'nin sözleşmesi feshedildi. F.Bahçe'den alacakları konusunda oldukça sıkı bir pazarlığa giren Hollandalı golcü, sadece 200 bin Euro'yu (yaklaşık 920 bin TL) bıraktı.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Van Persie, maaş pazarlığında da herkesi bezdirdi... "Yeter ki kurtulalım ve önümüze bakalım" diyen yönetim de 4.5 aylık maaş tutarı olan 2 milyon Euro'nun, 1.8 milyon Euro'sunu ödemeyi kabul etti. Böylelikle, sarı-lacivertliler, Hollandalı'dan kurtulurken transferi resmen açıklayan Feyenoord'un payına ise 200 bin Euro düştü...