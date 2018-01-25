  • BIST 119.719
  • Altın 163,928
  • Dolar 3,7462
  • Euro 4,6514
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
25.01.2018 18:10

İşte Türkiye'de intiharın en yüksek olduğu il!

»
İşte Türkiye'de intiharın en yüksek olduğu il!
Türkiye’de artan intihar vakalarına dikkat çeken Erciyes Üniversitesi’nden Mustafa Atak, ''Türkiye, dünyada 3,94 oranı ile 79'uncu sırada yer almaktadır'' dedi.

NTV- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre intihar oranının en yüksek olduğu il Kars, en az olduğu il ise Çankırı.

İnsanların sorunlarla baş etmede yetersizliği nedeniyle intihar girişiminde bulunduğunu belirten Erciyes Üniversitesi ERREM Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Atak, intihar vakalarıyla ilgili şu açıklamada bulundu: 

"Yaygınlık açısından baktığımızda, dünya genelinde intiharların son 45 yılda yüzde 60 civarında arttığı görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her 40 saniyede bir kişi intihar etmektedir. Özellikle eski Sovyetler Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş batı ülkelerinde ve bazı Uzakdoğu ülkelerinde çarpıcı verilerle karşılaşılmaktadır. Meselâ intiharlarda ilk sıradaki Litvanya’da her 100 bin kişide 31,5 kişi intihar etmekte. İkinci sırada olan Güney Kore’de, bu oran 31,2’dir. Üçüncü sıradaki Kazakistan da ise 26,9’dur. Türkiye dünyada yüzde 3.94 oranı ile 79'uncu sırada yer almaktadır. Dünya genelinde en yüksek intihar oranı Avrupa’da, en düşük oran ise Doğu Akdeniz’de gerçekleşmektedir." 

İNTİHAR ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL KARS

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre intihar oranının en yüksek olduğu ilin Kars olduğunu belirten Atak, "İntihar hızının en düşük olduğu il ise Çankırı’dır. Kayseri intihar oranı yüksek olan iller arasında yer almaktadır. İstatistiklere göre Kayseri’de ölümle sonuçlanan intihar vakası 55’tir" diye konuştu.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TSK'nın bir sonraki hedefi belli oldu: Bafelyun Tepesi25 Ocak 2018 Perşembe 14:12
  • Muhtarlar, silah altına alınmak için dilekçe verdi25 Ocak 2018 Perşembe 14:08
  • TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklaması25 Ocak 2018 Perşembe 13:45
  • Başbakan Yıldırım'dan 'tek kart' açıklaması25 Ocak 2018 Perşembe 12:52
  • Afrin'de yakalanan 7 terörist Hatay'a getirildi25 Ocak 2018 Perşembe 12:47
  • Niğde'de yolcu midibüsü devrildi: Yaralılar var25 Ocak 2018 Perşembe 12:45
  • Konya'da uyuşturucu şebekesine operasyon: 16 gözaltı25 Ocak 2018 Perşembe 12:43
  • Kayseri'de toplantı ve yürüyüş yapılacak alanlar belirlendi25 Ocak 2018 Perşembe 12:29
  • Maaşlarını alamayan inşaat işçilerinden eylem25 Ocak 2018 Perşembe 12:07
  • Gözaltına alınan emekli jandarma komutanı serbest bırakıldı25 Ocak 2018 Perşembe 11:55
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu'ndan Ekmek Üreticileri Federasyonu'na ziyaret
    • İşte Facebook ve Twitter'da gördüğünüz Afrin yalanları
    • Kayseri'den kar manzaraları
    VİDEO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu'ndan Trump-Erdoğan görüşmesi hakkında ilk açıklama
    • Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin, işte nedeni...
    • CHP'li Kadıköy Belediyesi ile İBB arasında 'otopark' gerginliği
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti