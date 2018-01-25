İşte Türkiye'de intiharın en yüksek olduğu il!

Türkiye’de artan intihar vakalarına dikkat çeken Erciyes Üniversitesi’nden Mustafa Atak, ''Türkiye, dünyada 3,94 oranı ile 79'uncu sırada yer almaktadır'' dedi.

NTV- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre intihar oranının en yüksek olduğu il Kars, en az olduğu il ise Çankırı.

İnsanların sorunlarla baş etmede yetersizliği nedeniyle intihar girişiminde bulunduğunu belirten Erciyes Üniversitesi ERREM Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Atak, intihar vakalarıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Yaygınlık açısından baktığımızda, dünya genelinde intiharların son 45 yılda yüzde 60 civarında arttığı görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her 40 saniyede bir kişi intihar etmektedir. Özellikle eski Sovyetler Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş batı ülkelerinde ve bazı Uzakdoğu ülkelerinde çarpıcı verilerle karşılaşılmaktadır. Meselâ intiharlarda ilk sıradaki Litvanya’da her 100 bin kişide 31,5 kişi intihar etmekte. İkinci sırada olan Güney Kore’de, bu oran 31,2’dir. Üçüncü sıradaki Kazakistan da ise 26,9’dur. Türkiye dünyada yüzde 3.94 oranı ile 79'uncu sırada yer almaktadır. Dünya genelinde en yüksek intihar oranı Avrupa’da, en düşük oran ise Doğu Akdeniz’de gerçekleşmektedir."

İNTİHAR ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL KARS

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre intihar oranının en yüksek olduğu ilin Kars olduğunu belirten Atak, "İntihar hızının en düşük olduğu il ise Çankırı’dır. Kayseri intihar oranı yüksek olan iller arasında yer almaktadır. İstatistiklere göre Kayseri’de ölümle sonuçlanan intihar vakası 55’tir" diye konuştu.