İşte Tarabya'da çöken yolun son durumu

Sarıyer Tarabya Sahili'nde sabah saatlerinde yolun altında patlayan su borusu ile çöken yol, İSKİ ekiplerinin çalışması sonucu onarıldı.
26 Ocak 2018 Cuma 09:01
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) Gece saatlerine kadar süren çalışma sonrası kapatılan yol araç geçişine açıldı.
Sarıyer Tarabya Sahili'nde sabah saatlerinde Kalender Orduevi'nin önündeki yolun altında bulunan su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana gelmiş, Tarabya- Yeniköy arası trafik polislerince araç geçişine çift yönlü kapatılmıştı.
Olayın meydana geldiği yerde İSKİ ekiplerinin gün boyu yaptığı çalışma sonrası patlayan su borusu onarıldı. Çalışmalar sonucuda yolun çöken kısmı asfaltlama çalışması yapılarak kapatıldı. Sabah saatlerinde kapatılan yol, çalışmaların gece saat 04.00 sıralarında bitmesi sonucu çift yönlü olarak araç geçişine açıldı.
İzlenme: 221
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.