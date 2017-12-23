Tuncay Özkan, arşivinin kaynağını açıkladı… İşte Süleyman Soylu’nun FETÖ videolarının kaynağı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun arşivden bir videosunu paylaştı. Soylu, katıldığı televizyon programında, FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz için “Geleceğim adına müteşekkirim” demişti.

Özkan bu videoyu sosyal medya hesabından “CHP’yi FETÖ’cülükle suçlayan Süleyman Soylu, darbeci FETÖ’nün yöneticisi Zekeriya Öz’ün hayranı çıktı… Soylu, 2011 yılında yaptığı konuşmada Zekeriya Öz’ü öve öve bitiremiyor…” notuyla paylaştı.

“BEYAZ YÜRÜYÜŞ GÜNLERİ…”

CHP’li Özkan’a ilk tepki, hükümete yakın Star gazetesi yazarı Ersoy Dede’den geldi. Dede köşesinde Soylu’nun o sözleri kendisinin sunduğu programda söylediğini belirterek “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun, askeri vesayetle mücadele günlerinde katıldığı programımdan bir kaç cümlelik bir video…

Arka arkaya 10 yılda bir darbelere maruz kalmış bir memleketin, genç ve vatan sevdalısı bir politikacısı Süleyman Soylu o günlerde… Vesayetle kim mücadele etmişse, ona teşekkür ediyor…

Beyaz yürüyüş günleri… Muhteva, dönemin gerçekliği dikkate alındığında pek âlâ tutarlı… Ona kimsenin itiraz etmesi mümkün değil…” dedi ve Soylu’nun Zekeriya Öz’e övgülerinin doğru olduğunu belirtti. Star yazarı Dede yazısının devamında “Ama asıl dikkatimi çeken başka bir husus var. Yayınlanan video kaydı, logosuz.. Televizyon logosu yok yani. Ve alttan son dakika haberlerinin geçtiği bant da yok kayıtta.. Yani bu özel bir arşivden çıkmış.. Mehmet Baransu, 2014 başlarında, Saadet Partisi aday tanıtım toplantısında yanıma gelip, benim hem yazı, hem tweet hem de program arşivimi tuttuğunu açıklamıştı. Bugün parça parça dolaşıma sokulan bu videolar, o gün FETÖ’cülerin tuttuğu arşivler olmasın sakın…” diye sordu.

ARŞİVİNİN KAYNAĞINI AÇIKLADI

Odatv’nin haberine göre, Özkan’ın arşivinin kaynağı Süleyman Soylu’nun kendi video paylaşım sitesi Dailymotion hesabı. Soylu yıllardır katıldığı programların ve konuşmalarının kaydını kendi hesabıyla bu siteye yüklemiş.



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