Sony Xperia Z5 PremiumDünyanın ilk 4K akıllı telefonu olan Sony Xperia Z5 Premium, "Yarının akıllı telefonu bugün karşınızda" sloganıyla lanse edilmiş durumda. Suya ve toza karşı dayanıklı IP68 derecesine sahip olan cihaz böylece yağmura ve sıvı temasına karşı üstün koruma sağlayabiliyor. Çizilmeleri absorbe eden ve leke tutmayan ekranıyla da büyük avantajlar sağlayan Xperia Z5 Premium, 4K Ultra HD görüntü kalitesi sunuyor. IP68 su ve toz geçirmezlik derecesi30 dakika boyunca, 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık

Suya ve toza dayanıklı akıllı telefon trendi giderek yükselirken, artık bu özelliği orta sınıf cihazlarda bile görebiliyoruz. İşte su ve toz geçirmezlik derecesine sahip 9 akıllı telefon.