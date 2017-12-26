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26.12.2017 14:55

İşte sosyal medyanın yeni çılgınlığı!

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İşte sosyal medyanın yeni çılgınlığı!
Londra’da bir cafe bu aralar yeni bir sosyal medya çılgınlığının startını verdi: “Selfieccino”. Artık kahvenizle birlikte selfie çekmek eskide kalıyor, şimdi kahve içindeki selfie oluyorsunuz. Nasıl mı?

Merve ERDİL/ Hürriyet- Londra’nın en yoğun alışveriş caddelerinden birinde yer alan Tea Terrace isimli cafe, “Selfieccino” ismini verdiği özel bir kahve çıkardı. Kahve için çektiğinizİşte sosyal medyanın yeni çılgınlığı selfie’yi baristaya gönderiyosunuz, barista da bu selfie’yi yenilebilir köpük haline getirerek, bununla sütlü köpüklü espresso içeceği hazırlıyor. Selfieccino’nun fiyatı ise yaklaşık 7.5 dolar, yani 28.5 TL!

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DÖRT DAKİKADA HAZIR
İçilebilir selfie için müşterilerin içeceği sipariş etmeleri, ardından barista'nın fotoğrafı çekip alacağı kafe uygulamasına kendilerinin bir resmini göndermeleri gerekiyor. Barista, selfie’yi "Cino" adlı özel bir makineye yüklüyor. Cino ile bu pahalı kahveyi yaratmak ise yaklaşık dört dakika sürüyor ve görüntüyü kahve üzerine işlemek için tatsız gıda renklendiricileri kullanılıyor.

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INSTAGRAM’A LAYIK! 
Peki, neden böyle bir kahve çıktı dersiniz? Tea Terrace'ın sahibi Ehab Salem Shouly Reuters'a verdiği demeçte, "Sosyal medyadan dolayı yemek deneyimi tamamen değişti. Artık sadece harika yemekler ve mükemmel hizmet sunmak yeterli değil - Instagram'a da layık olmalı” diyor.

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