Aslına bakılırsa Şeyma Subaşı'nın hiçbir şey yapmasa bile fiziksel olarak kardeşi hatta ikizi kadar benzeştiği bu ünlü, son dönemlerin en gözde modellerinden Hailey Baldwin. Hollywood'un nüfuzlu ailelerinden birine mensup olan 21 yaşındaki Baldwin ile 27 yaşındaki Subaşı arasındaki fiziksel benzerlik gerçekten dikkat çekici.

Türkiye'de onu tanımayan kimse kalmadı. Bazıları bayılıyor, bazıları da kızıyor. Sevmiyorum diyen bile, her gün mutlaka "Acaba ne paylaşmış?" diye bakmadan geçemiyor.