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30.01.2018 00:55

İşte On Numara'da haftanın şanslı numaraları...

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İşte On Numara'da haftanın şanslı numaraları...
On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği On Numara sonuçları, MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrasında açıklandı. İşte 29 Ocak MPİ On Numara sonuçları ve haftanın çekilişine dair detaylar

On Numara sonuçları, bu akşam gerçekleştirilen 808. hafta On Numara çekilişi sonrasında belli oldu. Yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği kazanan numaralar, yapılan çekilişle birlikte erişime açıldı. İşte 29 Ocak MPİ On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI

29 Ocak 2018 tarihli On Numara sonuçları: 2 - 3 - 18 - 20 - 22 - 29 - 30 - 32 - 33 - 37 - 38 - 39 - 51 - 56 - 57 - 60 - 61 - 63 - 72 - 75 - 77 - 80

Toplamda 2 milyon 361 bin 239 lira ikramiyenin dağıtıldığı On Numara'da büyük ikramiye tutarı 354 bin 186 TL olarak açıklandı.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE 13'E BÖLÜNMÜŞTÜ

On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 22 Ocak 2018 tarihli 807. hafta çekilişinde, 10 bilen tam 13 kişi büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. Yapılan çekiliş sonrasında 10 numarayı doğru tahmin eden 13 talihli, 25 bin 477 lira 40'ar kuruş ikramiye kazanmıştı.

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