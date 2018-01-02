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02.01.2018 15:15

İşte Oğuz Atay'ın ilk kez yayınlanan fotoğrafı!

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İşte Oğuz Atay'ın ilk kez yayınlanan fotoğrafı!
Oğuz Atay’ın nikâh günü yaşadıkları ve o gün çektirdiği nikâh fotoğrafı ilk kez yayınlandı. Sözcükler dergisinde yer alan fotoğraf sanatçı İsa Çelik'in kişisel arşivinden paylaşıldı. 

Sözcükler dergisinin yeni yıl sayısında Oğuz Atay’ın nikâh günü yaşadıkları ve o gün çektirdiği nikâh fotoğrafı yer aldı. Fotoğraf, sanatçı İsa Çelik’in kişisel arşivinden paylaşıldı.

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Dergide ayrıca Ferit Edgü’nün güncel göndermelerle yüklü ‘Cahillik Konusunda Son Deyişler’i, Özdemir İnce’nin ‘Yaşar Kemal Türk Romanının Simgesidir’ yazısı, Alain Bosquet’nin ‘Bir Şiirin İzleyeceği Yol’ yazıları okunabilir. Çağdaş şiirin ustalarından İlhan Berk, 100. doğum yıldönümünde Mehmet Serdar ve Turgay Fişekçi’nin yazılarının yanı sıra ilk kez yayımlanan Behçet Necatigil’e yazdığı beş mektubuyla anılıyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre, derginin sinema yazarı Hakan Savaş, Güney Kore filmi ‘Şiir’i bir denemeyle incelerken Cevat Çapan, Refik Durbaş, Arthur Rimbaud, Tahir Abacı, Arife Kalender, Salih Bolat, küçük İskender, Ferruh Tunç, Hakan Savlı’nın aralarında olduğu isimler şiir, deneme ve öyküleriyle yer alıyorlar.

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