İşte MEB, ÖSYM, AÖF sınav görevlilerinin 2018 yılında alacağı ücretler

2018 yılı ilk yarısında MEB, ÖSYM ve AÖF sınavlarında görev alacak kişilerin alacağı sınav ücretlerini hesapladık.

2018 yılı ilk yarısında MEB, ÖSYM ve AÖFsınavlarında görev alacak kişilerin alacağı sınav ücretlerini hesapladık.

Maliye Bakanlığı, 2018 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.

Buna göre, 01/01/2018-30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154' üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,108550), olarak belirlenmiştir.

MEB ve ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.

MEB SINAV ÜCRETLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınav/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:

GÖREV ADI UYGULANACAK GÖSTERGE MEMUR MAAŞ KATSAYISI (01 OCAK -30 HAZİRAN) (BRÜT ÜCRET)

MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE (NET ÜCRET)

BRÜT MİKTAR X 0,84241 BİNA YÖNETİCİSİ 1900 0,108550 206,245 173,74 BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI 1700 0, 108550 184,535 155,45 SALON BAŞKANI 1650 0, 108550 179,1075 150,88 GÖZETMEN 1600 0, 108550 173,68 146,30 YEDEK GÖZETMEN 1200 0, 108550 130,26 109,73 YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN 2000 0, 108550 217,1 182,88

AÖF SINAV ÜCRETLERİ

2018 yılı için sınav görevli ücretleri:

Salon Başkanı 100 TL Gözetmen 90 TL

NOT: 2016 yılından bu yana AÖF sınav görevli ücretlerinde sadece 5 TL'lik artış yapılmıştır. Sınav ücretlerinin daha makul seviyeye çekilmesi uygun olacaktır.

ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için ÖSYM sınav ücretleri şu şekildedir: