İşte MEB, ÖSYM, AÖF sınav görevlilerinin 2018 yılında alacağı ücretler

2018 yılı ilk yarısında MEB, ÖSYM ve AÖFsınavlarında görev alacak kişilerin alacağı sınav ücretlerini hesapladık.
Maliye Bakanlığı, 2018 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.
Buna göre, 01/01/2018-30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154' üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,108550), olarak belirlenmiştir.
MEB ve ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.
MEB SINAV ÜCRETLERİ
2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınav/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:
GÖREV ADI
UYGULANACAK GÖSTERGE
MEMUR MAAŞ KATSAYISI
(01 OCAK -30 HAZİRAN)
(BRÜT ÜCRET)
(NET ÜCRET)
BİNA YÖNETİCİSİ
1900
0,108550
206,245
173,74
BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI
1700
0, 108550
184,535
155,45
SALON BAŞKANI
1650
0, 108550
179,1075
150,88
GÖZETMEN
1600
0, 108550
173,68
146,30
YEDEK GÖZETMEN
1200
0, 108550
130,26
109,73
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN
2000
0, 108550
217,1
182,88
AÖF SINAV ÜCRETLERİ
2018 yılı için sınav görevli ücretleri:
Salon Başkanı
100 TL
Gözetmen
90 TL
NOT: 2016 yılından bu yana AÖF sınav görevli ücretlerinde sadece 5 TL'lik artış yapılmıştır. Sınav ücretlerinin daha makul seviyeye çekilmesi uygun olacaktır.
ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ
2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için ÖSYM sınav ücretleri şu şekildedir:
GÖREV ADI
UYGULANACAK GÖSTERGE
MEMUR MAAŞ KATSAYISI
(01 OCAK -30 HAZİRAN)
(BRÜT ÜCRET)
(NET ÜCRET)
BİNA SINAV SORUMLUSU
3000
0, 108550
325,65
274,33
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI
2000
0, 108550
217,1
182,88
BİNA YÖNETİCİSİ
2000
0, 108550
217,1
182,88
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA
1800
0, 108550
195,39
164,59
SALON BAŞKANI
1800
0, 108550
195,39
164,59
GÖZETMEN
1500
0, 108550
162,825
137,16
YEDEK GÖZETMEN
1200
0, 108550
130,26
109,73
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN
2000
0, 108550
217,1
182,88
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