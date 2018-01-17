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17.01.2018 17:00

İşte MEB, ÖSYM, AÖF sınav görevlilerinin 2018 yılında alacağı ücretler

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İşte MEB, ÖSYM, AÖF sınav görevlilerinin 2018 yılında alacağı ücretler
2018 yılı ilk yarısında MEB, ÖSYM ve AÖF sınavlarında görev alacak kişilerin alacağı sınav ücretlerini hesapladık.

2018 yılı ilk yarısında MEB, ÖSYM ve AÖFsınavlarında görev alacak kişilerin alacağı sınav ücretlerini hesapladık.

Maliye Bakanlığı, 2018 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.

Buna göre, 01/01/2018-30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154' üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,108550), olarak belirlenmiştir.

MEB ve ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.

MEB SINAV ÜCRETLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınav/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:

GÖREV ADI

UYGULANACAK GÖSTERGE

MEMUR MAAŞ KATSAYISI

(01 OCAK -30 HAZİRAN)

(BRÜT ÜCRET)
MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE

(NET ÜCRET)
BRÜT MİKTAR X 0,84241

BİNA YÖNETİCİSİ

1900

0,108550

206,245

173,74

BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI

1700

0, 108550

184,535

155,45

SALON BAŞKANI

1650

0, 108550

179,1075

150,88

GÖZETMEN

1600

0, 108550

173,68

146,30

YEDEK GÖZETMEN

1200

0, 108550

130,26

109,73

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

2000

0, 108550

217,1

182,88

AÖF SINAV ÜCRETLERİ

2018 yılı için sınav görevli ücretleri:

Salon Başkanı

100 TL

Gözetmen

90 TL

NOT: 2016 yılından bu yana AÖF sınav görevli ücretlerinde sadece 5 TL'lik artış yapılmıştır. Sınav ücretlerinin daha makul seviyeye çekilmesi uygun olacaktır.

ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için ÖSYM sınav ücretleri şu şekildedir:

GÖREV ADI

UYGULANACAK GÖSTERGE

MEMUR MAAŞ KATSAYISI

(01 OCAK -30 HAZİRAN)

(BRÜT ÜCRET)
MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE

(NET ÜCRET)
BRÜT MİKTAR X 0,84241

BİNA SINAV SORUMLUSU

3000

0, 108550

325,65

274,33

BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI

2000

0, 108550

217,1

182,88

BİNA YÖNETİCİSİ

2000

0, 108550

217,1

182,88

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA

1800

0, 108550

195,39

164,59

SALON BAŞKANI

1800

0, 108550

195,39

164,59

GÖZETMEN

1500

0, 108550

162,825

137,16

YEDEK GÖZETMEN

1200

0, 108550

130,26

109,73

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

2000

0, 108550

217,1

182,88

 

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