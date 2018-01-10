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11.01.2018 00:40

İşte Maltepe'nin kuruluş belgesi!

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İşte Maltepe'nin kuruluş belgesi!
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçenin tarihinin ve belediye olarak kuruluşunun çok eskilere dayandığını gösteren belgeyi paylaştı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, Maltepe’de yayın yapan yerel gazetecilerle Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 4 yıllık görev süresinde süreçte yaptıkları çalışmaları ve önemli projelerini paylaştı. Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda, Gülsuyu Stadı, kreşler, Girişimcilik Mutfağı, Küçükyalı Tıp Merkezi ve Üreten Engelliler Merkezi gibi önemli projeler başta olmak üzere, kadınlar, engelliler ve sporculara yönelik çalışmalar, altyapı çalışmaları ve hizmetlerle ilgili gazetecileri bilgilendiren Kılıç, 2018’de yapılması ve bitirilmesi planlanan Cevizli Şehir Parkı, Gülsuyu Cemevi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi projelerini de gazetecilerle paylaştı.

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Tüm gazetecilerin “Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlayan Kılıç, “Doğru, dürüst ve ilkelerinden taviz vermeden, bilgi-belgeye dayanmadan yazan, kaleminin satmamış gazetecilerin günü kutlu olsun. Gazeteciliğin, her geçen gün daha da öneminin artacağına bir meslektaşınız olarak inanıyorum. Yerel basınımızın bu anlamda çok sorunları var, bunun da farkındayız. Bunların çözümü için sizlerle sık sık bir araya geliyoruz. Yerel basının güçlendirilmesi bizler için çok önemli. Bunu sağlayacağız. Maltepe’de bizler birlikte olursak ilçemiz güzelleşir, iyi bir noktaya varır. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İLÇENİN KURULUŞ BELGESİ

Maltepe’nin tarihiyle ilgili bir araştırma yaptıklarını, ilçenin tarihinin ve belediye olarak kuruluşunun çok eskilere dayandığın ifade eden Kılıç, şunları söyledi: “Maltepemizle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir kültür çalışması olacak bu. Bu çalışmayı ve topladıklarımızı bir kültür evi veya müze kurarak sergileyebiliriz. Maltepe’nin belediye olarak ilk kuruluş yılı 4 Aralık 1899. İşte bu kadar eskiye dayalı bir geçmişimiz var. Bununla onur ve gurur duyuyorum.”

Daha sonra gazetecilere bu belgenin bir nüshasını gösteren Başkan Kılıç, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

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