İşte katliamı yapan saldırganın yakalandığı an!

ABD’nin Florida eyaletindeki bir lisede saldırıyı gerçekleştiren saldırgan yakalandı.

Nicolas Cruz’un öğrencilerin okulda toplanma yerlerine çıkması ve daha fazla kişiyi öldürmek için bilinçli bir şekilde yangın alarmını çalıştırdığı ortaya çıktı. Öğrencilerin aynı gün yangın tatbikatına katılması ise birçok öğrencinin olayı ‘yeni bir tatbikat’ olarak düşünmesiyle sonuçlandı.

TÜFEK KULLANMIŞ

Öğrencilerin üzerine soğukkanlı bir şekilde ateş açan Cruz’un üzerinde AR-15 tipi bir tüfek bulunduğu ifade edildi. Geçen sene işlediği disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldığı ifade edilen Cruz’un silahlara takıntılı bir kişi olduğu belirtiliyor.

Katliamın ardından konuşan bazı öğrenciler, okula saldırı olduğunu duyduklarında bunun ‘Cruz’ tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini söylerken, Cruz’un geçen sene bir öğretmeni tarafından sınıf arkadaşları için ‘potansiyel bir tehdit’ olarak sınıflandırıldığı öğrenildi.

18.SALDIRI

Bu saldırı son zamanlarda Amerikan okullarında gerçekleşen ölümcül saldırıların sonuncusu.

Her yer için Silah Güvenliği (Everytown for Gun Safety) adlı organizasyonun düzenlediği bir araştırmaya göre, bu saldırı 2018 başından beri gerçekleşen en az 18. saldırı oldu.

Kurum aynı zamanda 2013 yılından beri ABD’de toplam 290 saldırı olduğunu açıkladı.