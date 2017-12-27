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27.12.2017 15:35

İşte İstanbul’un bir yıllık uyuşturucu bilançosu...

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İşte İstanbul’un bir yıllık uyuşturucu bilançosu...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılı uyuşturucu bilançosunu açıkladı.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2017 yılının 12 ayında toplam 8 ton 936 kilo uyuşturucu madde, 5 milyon 773 bin 235 tane uyuşturucu hap ele geçirdi Polis ekiplerinin yaptığı denetim ve operasyonlarda gözaltına aldığı 45 farklı ülkeden toplam 4 bin 826 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün il genelinde uyuşturucu operasyonları ve denetimlere ilişkin 2017 yılında yaptığı çalışmaların bilançosu ortaya çıktı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 1 yılda gerçekleştirdiği 32 bin 51 narkotik denetim ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 45 bin 840 kişiye işlem yapıldı.

4 BİN 826 KİŞİ TUTUKLANDI

2017 yılı bilançosuna göre İstanbul genelinde toplam 8 ton 936 kilo 515 gram uyuşturucu madde, 5 milyon 773 bin 235 tane uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptığı denetim ve operasyonlarda 271 tabanca, 5 bin 451 mermi ve fişek bulundu. Son 1 yılda toplam 4 bin 826 kişi tutuklandı.

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