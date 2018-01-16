İşte güncel 16 Ocak Bitcoin fiyatları

Bitcoin'deki son durum dünyanın gündeminde. Bitcoin fiyatları inişe geçerken yatırımcılar güncel Bitcoin fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Peki, Bitcoin'de son durum ne? Bitcoin fiyatları ne kadar? İşte 16 Ocak 2018 Bitcoin fiyatları

Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? Çin ve Güney Kore'den gelen son dakika haberleriyle piyasaların alarm vermesi ve Bitcoin fiyatlarının düşüşe geçmesinin ardından yatırımcıların aklında 'Bitcoin fiyatları ne kadar?, 'Bitcoin'de son durum ne olacak?' sorusu hafızalardan eksilmiyor. Peki, Bitcoin fiyatları ne kadar? İşte 16 Aralık güncel Bitcoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Haftasonudna 14 ila 15 bin dolar bandında dolaşan Bitcoin fiyatlarının, kripto para analistlerinden gelen yorumlara göre 2018'de 20 bin doların sınırını aşması bekleniyordu.

Oysa önce Güney Kore'nin önlemleri ardından da Çin'in madenciliği ve kriptopara ticaretini yasaklayacağına dair haberlerle haftaya 13 bin doların altına düşerek başladı.

Çin'de Bitcoin madencilerin bu haberler üzerine elindeki bitcoinleri satmaya başlaması, Binance ve Bittrex gibi büyük borsaların sisteme üye alımlarını kapamasıyla satın alma hızının yavaşlamasıyla oluşan arz fazlalığı Bitcoin fiyatlarının düşmesine yol açtı.

Bitcoin fiyatı sabah saatlerinde kimi borsalarda 11 bin doların altına dek geriledi. Coinmarketcap verilerine göre ise 11 bin 442 dolarla son ayların en düşük seviyesini gördü.

Buna bağlı olarak piyasa değeri ilk 100 arasındaki diğer tüm kriptoparalarda yüzde 10 ile 40 arasında değer kaybı yaşanırken piyasanın hacmi yüzde 18 daralarak 100 milyar dolar küçüldü ve 550 milyar dolara dek indi.

Kriptoparalar yavaş yavaş fiyat düzeltme yaparken saat 18:00 itibarıyla bazı kriptoparaların birim fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

Bitcoin: 46.101 TL

Ripple: 5.31 TL

Ethereum: 4.249 TL

NEO: 590,40 TL

NEM: 4,37 TL

Stellar: 1, 86 TL

Bitcoin Cash: 7.543 TL

Cardano: 2,50 TL

Litecoin: 782,10 TL

IOTA: 11,44 TL