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29.12.2017 04:35

İşte Dursun Özbek'in listesi

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İşte Dursun Özbek'in listesi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, listesine sarı kırmızılı camiadan iki önemli ismi daha dahil etti.

Eşref Alaçayır'ın yeni dönemde listede yer almaması üzerine BaşkanDursun Özbek, Avukat Mehmet Dedeoğlu'nu yönetim kurulu listesine aldı.

Sarı kırmızılı camianın genç genel kurul üyelerinden Selim Sefada da, Başkan Dursun Özbek'in listesine dahil edildi. Ayrıca durumu merak edilen mevcut yönetimde Basketboldan Sorumlu idareci olarak görev yapan Can Topsakal'ın yeni dönemde de Özbek'in listesinde yer alacağı belirtildi.

Hafta başından bu yana Camiada birçok isimle görüşen Özbek yönetim kuruluna bu sabah saatlerinde 2 ismi daha dahil edip Divan Kurulu başkanlığına listesini temsil edecek.

Dursun Özbek
Özkan Olcay
Nasuhi Sezgin
Ali Yüce
Mehmet Dedeoğlu
Osman Kocaman
Cevat Genç
Ahmet Cebeci
Selim Sefada
Ural Aküzüm
İsmail Sarıkaya
Mehmet Onur Tan
Ozan Oral
Can Topsakal

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