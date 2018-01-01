İşte Cenk Tosun'un yerine gelecek isim

Cenk Tosun'un yerine bir golcü arayan Beşiktaş'ın gündemindeki son isim Leicester City'den Islam Slimani.

Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton'la büyük oranda anlaşma sağlayan Beşiktaş, golcü futbolcusunun yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor.

Demba Ba, Moussa Sow, Cyle Larin ve Andre-Pierre Gignac’ı listesine alan siyah-beyazlı yönetim, son adayını İngiltere’de buldu. Futbol komitesi, Leicester City’den Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

Bu sezon Premier League ekibinde istediği şansı bulamayan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City’ye ilk teklifini sundu. 29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon euroyu ödeyerek kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.

2013 yılında Cezayir’in Belouizdad takımından Sporting Lizbon’a transfer olan Islam Slimani, Portekiz ekibindeki üstün performansı sonrası İngilitere’nin yolunu tuttu. 31 gol attığı sezonun ardından 2016’da 30 milyon euro karşılığında Leicester City’ye transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 9 gol 4 asistle oynadı. Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli forvet, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. (Eurosport)