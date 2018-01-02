İşte Cenk Tosun'un alternatifi

Cenk Tosun'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani için yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun’un yerine, Leicester City’nin forveti Islam Slimani’yi transfer etmek için girişimlere başladı. NTV Spor’un haberine göre; Cenk Tosun’un transferinin kesinleşmesi halinde İngiliz ekibine resmi teklif yapılacak. Cezayirli futbolcuyu kiralamayı planlayan siyah beyazlılar, İngiliz takımıyla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı. Yıllık ücretinin yarısı olan 2 milyon euro’yu karşılamayı planlayan Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu için beklemeye geçti. Leicester City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız forvet, 15 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.