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04.01.2018 16:40

İşte Bitcoin'in en büyük rakibi!

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İşte Bitcoin'in en büyük rakibi!
2017’de kripto para piyasasının şampiyonu fiyatı bir yılda yüzde 36 bin artan Ripple oldu. Ripple’ın işlem hacmi 100 milyar doların üstüne çıktı.

Geçtiğimiz yıl en fazla konuştuğumuz konuların başında kripto paralar geldi. Aşırı volatil (oynak) yapıya sahip bu piyasa kısa süre içerisinde herkesin ilgi odağı olurken Bitcoin 2017’de değerini tam yüzde 1.579 artırdı. Ancak kripto para denilince ilk akla gelen Bitcoin 2017’de bu ligin şampiyonu olamadı. Hatta en fazla değer kazanan 8’inci para birimi oldu. Kripto para dünyasında 2017’nin şampiyonu değerini yüzde 36 bin 597 yükselten ‘Ripple’ oldu. 1 Ocak 2017’de 0.006540 dolar olan Ripple tam bir yıl sonra 2.40’tan alıcı bulurken piyasa hacmini 100 milyar doların üstüne çıkararak Bitcoin’in ardından 2’nci oldu. Bitcoin’in piyasa hacmi şu anda 250 milyar dolar civarında.

Kripto para piyasasının toplan hacmi de 703 milyar dolara ulaştı. Şüphesiz ki Ripple’nin bu kadar hızlı yükselişinin sebebi bankacılık sisteminin Bitcoin gibi onu düşman olarak görmemesinden kaynaklanıyor. Zira Ripple, bankaların uluslararası para transferinde kullandığı SWIFT’e alternatif bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ripple ile milyonlarca dolarlık para transferi 8 saniyede karşı tarafa iletilebiliyor. İlk olarak Avrupa merkezli yaklaşık 100 bankanın Ripple merkezli Blockchain konsorsiyumu oluşturacağını duyurması ardından da G. Kore ile Japonya’nın böyle bir ortak yapıya hazırlandığı haberleri Ripple’in hızlı yükselişindeki en büyük etken. Ripple şirketi ilk etapta 100 milyar adet Ripple oluşturdu ve şu anda bunun 38 milyarı dolaşımda.

AKBANK DENEMEDE

Vatan gazetesinden Emre Eser’in haberine göre, Ripple ile ilgili kurulan ortaklık yapılarına Akbank da katıldı. Banka şimdilik kısıtlı denemeler yaptıklarını ve başarılı sonuçlara ulaştığını belirterek yakında Ripple teknolojisini müşterilerine açacağını açıkladı. Banka yakın zamanda blockchain konsorsiyumu kurulması çalışmaların sürdüğünün bilgisini vermişti.

2017’de en çok değer kazananlar

Ripple  % 36.567
NEM  % 25.763
Steller % 23.414
Dash % 9.045
Ethereum % 8.965
Litecoin % 4.934
Cardano % 3.644
BTC% 1.579
IOTA % 470
B.Cash% 345


 

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