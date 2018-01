İşte ayakta tedavi gören hasta sayısı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun BİMER üzerinden yaptığı başvuru sonucu Türkiye'deki meslek hastalıkları hastanelerinde tedavi görenlerin sayısı açıklandı.

Tanrıkulu'ya Ankara, İstanbul ve Zonguldak meslek hastanelerinden gönderilen cevaba göre 2017 yılının ilk 11 ayında, bu 3 hastanede toplam 6 bin 948 hasta yatarak, 589 bin 568 hasta ayakta tedavi gördü. Hastane bazında bakıldığında Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde, 2017 yılının ilk 11 ayında yatarak, tedavi gören hasta sayısı 2 bin 846, ayakta tedavi gören hasta sayısı 373 bin 806; Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hasta sayısı 3 bin 564, ayakta tedavi gören hasta sayısı 74 bin 459; İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hasta sayısı 538, ayakta tedavi gören hasta sayısı 141 bin 203.

HASTANELERE GÖRE VERİLER

Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde 2012- 2017 yılları arasında yatarak ve ayakta tedavi gören hastalara ilişkin istatistik şöyle: "2012'de yatarak tedavi gören hasta sayısı 3 bin 157, ayakta tedavi gören hasta sayısı 319 bin 787. 2013'te yatarak tedavi gören hasta sayısı 4 bin 457, ayakta tedavi gören hasta sayısı 383 bin 470. 2014'te yatarak tedavi gören hasta sayısı 5 bin 416, ayakta tedavi gören hasta sayısı 395 bin 771. 2015'ta yatarak tedavi gören hasta sayısı 3 bin 925, ayakta tedavi gören hasta sayısı 369 bin 249. 2016'da yatarak tedavi gören hasta sayısı 3 bin 112, ayakta tedavi gören hasta sayısı 379 bin 281."

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde, 2012- 2017 yılları arasında yatarak tedavi gören hastalara ve toplam muayene sayısına ilişkin şu veri paylaşıldı: " 2012'de yatarak tedavi gören hasta sayısı 761, toplam muayene sayısı 179 bin 708. 2013'te yatarak tedavi gören hasta sayısı 1034, toplam muayene sayısı 156 bin 583. 2014'te yatarak tedavi gören hasta sayısı 1411, toplam muayene sayısı 157 bin385. 2015'ta yatarak tedavi gören hasta sayısı 891, toplam muayene sayısı 152 bin 77. 2016'da yatarak tedavi gören hasta sayısı 547, toplam muayene sayısı 175 bin 380."

Zonguldak Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde, 2012- 2017 yılları arasında yatarak ve ayakta tedavi gören hasta sayısı ise şöyle: "2012'de yatarak tedavi gören hasta sayısı 4 bin 324, ayakta tedavi gören hasta sayısı 59 bin 729. 2013'te yatarak tedavi gören hasta sayısı 4 bin 642, ayakta tedavi gören hasta sayısı 72 bin 779. 2014'te yatarak tedavi gören hasta sayısı 4 bin 852, ayakta tedavi gören hasta sayısı 81 bin 304. 2015'ta yatarak tedavi gören hasta sayısı 4 bin 433, ayakta tedavi gören hasta sayısı 79 bin 794. 2016'da yatarak tedavi gören hasta sayısı 3 bin 373, ayakta tedavi gören hasta sayısı 60 bin 660."

DÜNYADA 160 MİLYON MESLEK HASTASI BİLDİRİLİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıkladığı rakamlara göre 2014 yılında 494 kişi, 2015 yılında 510 kişinin, 2016 yılında 597 işçi meslek hastalığına yakalanmıştır. 2016 yılında meslek hastalığına yakalanan işçilerden geçici iş göremezlik geçirip ayakta tedavi gören 72 ve yatarak tedavi gören 79 kişi. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 2005 yılı verilerine göre bir yıl içerisinde dünyada 2 milyon 200 bin insan iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. İşe bağlı ölümlerin beşte dördü yani 1 milyon 700 bin kişi meslek hastalığından kaynaklı. 270 milyon kişi iş kazasına maruz kalmakta, kalıcı ya da uzun süreli sakatlıkla sonuçlanan 160 milyon meslek hastalığı vakası bildiriliyor. Yine ILO tahminlerine göre zararlı etkenler nedeniyle her yıl 438 bin 489 kişinin ölmesi bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre dünyada her yıl 11 milyon yeni meslek hastalığı vakası meydana geliyor, bunların 700 bini ölüyor. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı ise Avrupa Birliğine üye ülkelerde 159 bin kişi meslek hastalığına yakalanıyor.