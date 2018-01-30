İşte AKP'nin ÖSO dosyası

AKP Genel Merkezi, ÖSO dosyası hazırladı. Dosya parti teşkilatlarına gönderildi.

AKP Genel Merkezi, Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) anlatan bir dosya hazırladı. ÖSO’nun El Kaide ile birlikte anılamayacağını iddia eden AK Parti, CHP’nin eleştirilerine tepki gösterdi.

Habertürk TV’den Çimen Çetin’in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın ÖSO’ya yönelik sözlerinin ardından, AK Parti Genel Merkezi, çalışma başlattı. Genel merkez, teşkilatlara gönderilmek üzere Özgür Suriye Ordusu’nun anlatıldığı bir dosya hazırladı.

Dosyada ÖSO’nun kimlerden oluştuğu, ne zaman ve nasıl kurulduğu anlatıldı. ÖSO’nun başlangıçta Suriye ordusundan ayrılan askerlerce oluşturulduğu, sonra Suriyeli muhaliflerin dahil edildiği ve Suriye’nin dostları grubu tarafından eğitildiği bilgisine yer verildi. ÖSO çatısı altında Arap, Türkmen, Kürt grupların bulunduğu belirtilen dosyada bu grupların El-Kaide’nin Suriye’deki uzantısı olan Heyet Tahrir Şam ile İdlib’de çatıştığı ifade edildi.

‘CENEVRE VE ASTANA’DA MASAYA OTURDULAR’

Dosyada ÖSO’nun meşru bir yapılanma olduğu iddia edilerek Trump yönetimi tarafından Washington’da kabul edildiği, Cenevre ve Astana sürecinde masada olduğu bilgisine yer verildi.

ÖSO’nun Fırat Kalkanı Harekatı’nda da yer aldığı belirtilerek, “ÖSO, 2 bin 15 kilometrekarelik alanın IŞİD’den temizlenmesine büyük katkı yapmıştır” denildi.

Dosyada “ÖSO’yu algılarda DEAŞ’laştırma çabası içinde olanların asıl amacı Zeytin Dalı Harekatı’nın meşruiyetine gölge düşürmektedir” iddiasına yar verildi.