İşte AKP ile MHP'nin seçim ittifakı için yeni formülü!

AKP ile MHP arasındaki Mutabakat Komisyonu yerel seçimlerde yapılacak işbirliği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Komisyon, CHP’nin itirazı üzerine toplantılarını TBMM binası dışında yapma kararı aldı.

T24'te yer alan Hülya Karabağlı'nın haberine göre bilgiye göre, yerelde sağlanacak ittifak konusunda ‘çatı’ aday formülünün de olduğu seçeneklerin masaya yatırıldığı belirtiliyor. Bu formüle göre, iki parti bir aday üzerinde uzlaşırsa ortak aday olarak gösterecek.

Bu formülün hayata geçmesi durumunda AKP’li ve MHP’li seçmen belediye başkanlığında belirlenen çatı adaya oy verecek. Belediye meclis üyeliğinde ise seçmen kendi partisinden yana tercih yaparken partiler aldıkları oy oranına göre belediye meclisinde temsil edilecek. Ancak, bu konuda kesin olarak anlaşma sağlanmadı.

Mutabakat Komisyonu’nun cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine yönelik ittifak konusunda da çalışmalarda yol aldığı belirtiliyor. Alınan bilgiye göre, iki yasada değişiklik düşünülüyor. Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY) 90. Maddesi ile Milletvekili Seçim Kanunu’nun 16. Maddesinde değişiklik yapılacağı belirtiliyor. Bu değişikliklerin ittifakın önündeki engelleri kaldıracağı ifade ediliyor.

Çalışmalarda, o oy pusulasına vurulacak mühür konusunda karar verilmediği kaydedildi. Komisyonun seçim barajı konusunda uzlaşmaya yakın olduğu da belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik düzenlemeler için AKP ve MHP’nin kurduğu Milli Mutabakat Komisyonu’nun, yerel seçimlere yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmalarını bu ay sonu tamamlaması bekleniyor. 18 Ocak'ta ilk toplantısını yapan komisyonun ilk uyum paketini şubatın ikinci haftasında TBMM’ye sunacağı belirtiliyor.

Basına bilgi vermeme kararı

AKP’den Mustafa Şentop, Abdulhamit Gül ve Mahir Ünal, MHP kanadından da Mustafa Kalaycı, Mehmet Parsak ve İsmail Faruk Aksu'nun yer aldığı komisyon, üzerinde tam bir mutabakat sağlanmadan basına bilgi verilmemesi kararı aldı.