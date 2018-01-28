  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
28.01.2018 12:00

İşte AKP ile MHP'nin seçim ittifakı için yeni formülü!

»
İşte AKP ile MHP'nin seçim ittifakı için yeni formülü!
AKP ile MHP arasındaki Mutabakat  Komisyonu yerel seçimlerde yapılacak işbirliği üzerinde  çalışmalarını yoğunlaştırdı. Komisyon, CHP’nin itirazı üzerine toplantılarını TBMM binası dışında yapma kararı aldı.

T24'te yer alan Hülya Karabağlı'nın haberine göre bilgiye göre,  yerelde sağlanacak ittifak konusunda  ‘çatı’ aday formülünün de olduğu seçeneklerin masaya yatırıldığı belirtiliyor. Bu formüle göre, iki parti bir aday üzerinde uzlaşırsa ortak aday olarak gösterecek.  

Bu formülün hayata geçmesi durumunda AKP’li ve MHP’li seçmen belediye başkanlığında  belirlenen  çatı adaya oy verecek. Belediye meclis üyeliğinde ise seçmen kendi partisinden yana tercih  yaparken partiler aldıkları oy oranına göre belediye meclisinde temsil edilecek. Ancak, bu konuda kesin olarak anlaşma sağlanmadı.

Mutabakat Komisyonu’nun cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine yönelik ittifak konusunda da çalışmalarda yol aldığı belirtiliyor. Alınan bilgiye göre, iki yasada değişiklik düşünülüyor. Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY)  90. Maddesi ile Milletvekili Seçim Kanunu’nun 16. Maddesinde değişiklik yapılacağı belirtiliyor. Bu değişikliklerin ittifakın önündeki engelleri kaldıracağı ifade ediliyor.

Çalışmalarda, o oy pusulasına vurulacak mühür konusunda karar verilmediği kaydedildi. Komisyonun seçim barajı konusunda uzlaşmaya yakın olduğu da belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik düzenlemeler için  AKP ve MHP’nin kurduğu Milli Mutabakat Komisyonu’nun, yerel seçimlere yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmalarını bu ay sonu tamamlaması bekleniyor. 18 Ocak'ta ilk toplantısını yapan komisyonun ilk uyum paketini şubatın ikinci haftasında TBMM’ye sunacağı belirtiliyor.

Basına bilgi vermeme kararı

AKP’den Mustafa Şentop, Abdulhamit Gül ve Mahir Ünal, MHP kanadından da Mustafa Kalaycı, Mehmet Parsak ve İsmail Faruk Aksu'nun yer aldığı komisyon,  üzerinde tam bir mutabakat sağlanmadan  basına bilgi verilmemesi kararı aldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP Ankara tarihinde bir ilk27 Ocak 2018 Cumartesi 22:45
  • CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı belli oldu27 Ocak 2018 Cumartesi 22:29
  • AKP'li Burhan Kuzu: ÖSO, yerli ve milli bir kuvvet27 Ocak 2018 Cumartesi 20:59
  • Çavuşoğlu'ndan sürpriz görüşme27 Ocak 2018 Cumartesi 20:34
  • Akşener'den Erdoğan'a ÇOK SERT 'Kızıl Elma' yanıtı27 Ocak 2018 Cumartesi 18:40
  • Tuncay Özkan: Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız27 Ocak 2018 Cumartesi 16:52
  • Erdoğan'dan Lozan açıklaması: Dosya hazırlatıyorum27 Ocak 2018 Cumartesi 15:11
  • Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu27 Ocak 2018 Cumartesi 14:32
  • Erdoğan: Bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız...27 Ocak 2018 Cumartesi 13:50
  • AKP'li Cuma İçten isyan etti: Hakkım haram olsun27 Ocak 2018 Cumartesi 13:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti