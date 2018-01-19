İşte Afrin Operasyonu'nu yönetecek komutan

Türkiye’nin kilitlendiği Afrin harekatını özel eğitimli askerlerden oluşan iki tugay katılacak.

YENİ ŞAFAK - Özel eğitimli askerlerin yer alacağı operasyonda vurulacak hedefler belirlendi. Harekatta Mehmetçik'e 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel kumanda edecek. Korgeneral Temel, yıllar önce Şırnak'ta şehit olan bir askerine verdiği "Annene bakacağım" sözünü hiç unutmadı, yıllardır şehidin annesine bakıyor.

Afrin harekatı için tüm planlar hazırlandı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen, özel eğitimli iki tugay harekatta görev alacak. Fırat Kalkanı’nda terör örgütü IŞİD’e yönelik süpürme harekâtı icra eden TSK, Afrin’de ise PKK/PYD’ye ‘kuşatma harekâtı’ uygulayacak. TSK, Afrin’deki teröristleri Batıda Hatay, Kuzeyde Kilis, Doğuda Azez ve Güneyde Tel Rıfat, İdlib cephelerinden kuşatacak. Ayrıca Tel Rıfat ve Minnığ Havaalanı bölgesi kontrol altına alınarak terör örgütünün havadan yaptığı lojistiğinin kesilmesiyle kuşatma tamamlanacak.



. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel



ADEM HUDUTİ'NİN YERİNE ATANMIŞTI



Harekatı Fırat Kalkanı Harekâtı’nın kahramanı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek. Temel, gerek İdlib’de kontrol noktaları kurulması çalışmalarını gerekse Afrin için yürütülen hazırlıkları bizzat sevk ve idare ediyor. 2. Ordu Komutanı olan eski Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2. Ordu Komutan Vekili olarak atanmıştı. Vekaleten yapılan bu atamanın ardından 2. Ordu Komutanlığı'na atandı.

SUİKAST PLANI YAPMIŞLARDI

Darbecilerle TSK’da mücadele eden isimlerin başında gelen Korgeneral İsmail Metin Temel'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde görevli 8 kişilik suikast timi, 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçirmişti.

8 kişilik suikast timi, helikopterden iner inmez püskürtüldü. Suikast timi kendilerini darbeciler değil vatansever askerlerin karşılaması üzerine havalanıp Silopi'ye geri döndü. Temel'in Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü yıllardır yerine getirdiği ortaya çıktı. Korgeneral İsmail Metin Temel, şehit olan askerine verdiği "Annene bakacağım" sözünü yıllardır yerine getiriyor.