  • BIST 118.612
  • Altın 162,288
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,6840
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
02.02.2018 15:20

İşte 2017 yılında nüfusu azalan 15 il

»
İşte 2017 yılında nüfusu azalan 15 il
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre, 15 ilin nüfusu azaldı.

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, (DHA) - Bayburt, 9 bin 737'lik eksilmeyle nüfusu en fazla azalan il olurken, Rize'nin nüfusu önceki yıla göre, 7 kişi azaldı.

TÜİK tarafından 2017 yılına ait Türkiye'nin nüfus verileri yayımlandı. TÜİK verilere göre, Türkiye'de 76 ilin nüfusu artarken, 15 ilin nüfusu azaldı. Nüfusu düşen iller Ardahan, Bayburt, Zonguldak, Yozgat, Tunceli, Tokat, Rize, Muş, Kütahya, Kastamonu, Kars, Gümüşhane, Giresun, Erzurum ve Artvin olarak açıklandı.

Nüfusu azalan iller arasında, Karadeniz Bölgesi'nden 8 il bulunurken, batıda ise Ege Bölgesi'ndeki Kütahya'nın nüfusu eksildi. TÜİK verilerine göre, Bayburt'un nüfusu 2016 yılında 90 bin 154 iken, 2017'de 9 bin 737 azalarak, 80 bin 417'ye düştü. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan, 'çay üretiminin başkenti' Rize'de ise 331 bin 48 olan nüfus, 7 kişi azalarak, 331 bin 41'e geriledi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Sözleşmeli Er Gürhan için helallik alındı02 Şubat 2018 Cuma 13:26
  • Afrin operasyonunda 14'üncü gün02 Şubat 2018 Cuma 13:21
  • Zorla evlendirilmek istenen 2 kız çocuğu daha kurtarıldı02 Şubat 2018 Cuma 13:21
  • TTB Merkez Konseyi üyeleri adliyeye sevk edildi02 Şubat 2018 Cuma 13:19
  • Tugay komutanı ve 3 rütbeli asker hakkında karar02 Şubat 2018 Cuma 13:16
  • Şehit erden o soruya duygusal yanıt02 Şubat 2018 Cuma 13:13
  • 2,5 milyonluk vurgun: Binlerce kişiyi mağdur ettiler02 Şubat 2018 Cuma 12:10
  • İşte 2017 yılında nüfusu azalan 15 il02 Şubat 2018 Cuma 11:53
  • Ücretli öğretmenlerin üçte ikisi öğretmen değil02 Şubat 2018 Cuma 11:43
  • Kilis ve Hatay'a roket yağıyor: 1 ölü ve çok sayıda yaralı var02 Şubat 2018 Cuma 11:40
    • FOTO GALERİ
    • "Kapanma partisi, çocuk istismarıdır"
    • Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
    • Başörtüsü Günü, 140'tan fazla ülkede kutlandı
    VİDEO GALERİ
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    • Yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti