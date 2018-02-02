İşte 2017 yılında nüfusu azalan 15 il

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre, 15 ilin nüfusu azaldı.

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, (DHA) - Bayburt, 9 bin 737'lik eksilmeyle nüfusu en fazla azalan il olurken, Rize'nin nüfusu önceki yıla göre, 7 kişi azaldı.

TÜİK tarafından 2017 yılına ait Türkiye'nin nüfus verileri yayımlandı. TÜİK verilere göre, Türkiye'de 76 ilin nüfusu artarken, 15 ilin nüfusu azaldı. Nüfusu düşen iller Ardahan, Bayburt, Zonguldak, Yozgat, Tunceli, Tokat, Rize, Muş, Kütahya, Kastamonu, Kars, Gümüşhane, Giresun, Erzurum ve Artvin olarak açıklandı.

Nüfusu azalan iller arasında, Karadeniz Bölgesi'nden 8 il bulunurken, batıda ise Ege Bölgesi'ndeki Kütahya'nın nüfusu eksildi. TÜİK verilerine göre, Bayburt'un nüfusu 2016 yılında 90 bin 154 iken, 2017'de 9 bin 737 azalarak, 80 bin 417'ye düştü. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan, 'çay üretiminin başkenti' Rize'de ise 331 bin 48 olan nüfus, 7 kişi azalarak, 331 bin 41'e geriledi.