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12.01.2018 12:40

İstanbul’un En Prestijli Kültür Sanat Merkezi Sarıyer’de Açılıyor

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İstanbul’un En Prestijli Kültür Sanat Merkezi Sarıyer’de Açılıyor
Sarıyer Belediyesi, kültür sanat koridorlarına bir yenisini daha ekliyor. Çağdaş ve modern mimari yapısıyla Maslak’ta hizmete girecek olan ‘Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’, İstanbul’da sanatseverler için bir başka cazibe merkezi olacak.

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle, dev projeleri bir bir hayata geçiren Sarıyer Belediyesi, Maslak’ta Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’ni kültür-sanat ağına eklemeye hazırlanıyor. Sanatın binbir rengini öne çıkartarak, İstanbul’un en prestijli kültür merkezini bölgeye kazandıracak olan Sarıyer Belediyesi, Ana Hizmet Binası B Blok’ta inşaatı devam eden Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’ni 26 Ocak 2017 tarihinde hizmete açıyor.  

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Modern mimarisiyle İstanbul’un en seçkin kültür ve sanat merkezi olacak Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi, rahat ulaşım imkânı ve geniş otoparkıyla sanatseverlere büyük konfor sağlayacak. 636 koltuk kapasiteli salonu ve 300 metrekarelik fuaye alanıyla tiyatro, konferans, canlı performanslar ve özel oturumlar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan merkez, İstanbulluların kültür sanat koridorunu genişletmiş olacak.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ BİNADA HAYAT BULDU

Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın yeşil bina Breem sertifikalı modeline uygun olarak inşa edilen Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde, geri dönüşüme giren tetrapak artıklarından yapılan suya dayanıklı, çevre dostu yüzde 98 oranında kâğıt içeren paneller kullanıldı. Fuaye alanının yer döşemesinde ise geri dönüşümü mümkün olmayan tamperli cam atıklar kullanıldı. Merkez’de ayrıca kalabalık grupların çalışabilmesi için de iki adet 150 metrelik prova alanı, 310 metrekarelik açık alan, 2 grup kulisi, 6 tek kişilik kulis ve 160 metrekarelik dekor deposu da bulunuyor. Konser ve canlı performanslara sahne olacak Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi, tüm etkinlikler için uygun bir akustiğe sahip özellikleri içinde barındırıyor. Merkez, aynı zamanda konferans tipi etkinlikler için 2 dil çevirili simültane sistemi ile donatıldı.

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