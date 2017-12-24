İstanbulluların su isyanı: "Millet Mars'ta..."

Kağıthane'de dün sabah saatlerinde yaşanan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden su kesintisiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Açıklamada, ana isale hattındaki borularda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşandığı ve arızanın bu sabah itibariyle giderildiği bildirildi. Sosyal medyadan İSKİ'ye tepki gösteren bazı vatandaşlar, 20 saati aşkın süren su kesintisinin hâlâ devam ettiğini iddia ediyor.



Kağıthane'de dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden su kesintisiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ana isale hattındaki borularda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşandığı bildirildi.

Ayrıca aynı mahaldeki yağmur suyu hattında yağışlı hava nedeniyle zeminin yumuşamasından kaynaklı bir çökme meydana geldiği için çalışmaların bugün bitirilebildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

“Dün saat 10.00 itibariyle Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan 1600 mm’lik ana isale hattındaki borularda arıza meydana gelmiş, basınç kaynaklı daha büyük arızalara meydan vermemek için derhal müdahale edilmiştir. Arızanın giderilmesi için yer yer 6 metreyi bulan derinliklerde çalışılırken aynı mahaldeki yağmur suyu hattında yağışlı hava nedeniyle zeminin yumuşamasından kaynaklı bir çökme meydana gelmiş ve arızanın onarımı bu nedenle uzamıştır. Bugün saat 11.15 itibariyle çalışma bitmiş olup, hatlara su verilmeye başlanmıştır. İSKİ olarak arızalara derhal müdahale ederek kesintinin en kısa sürede giderilmesi için canla başla çalışmaktayız. Ancak bazen zeminin yaşattığı zorluklar, hava şartları, çökmenin sebebiyet vereceği iş kazalarını önlemeye yönelik gayretimiz gibi hususlar önceden belirlediğimiz çalışma süremizi olumsuz etkiliyor ve kesinti sürelerinin uzamasına sebebiyet veriyor. Kesinti nedeniyle yaşanan sıkıntılar için özür diler, saygıdeğer istanbulluların bilgilerine sunarız.”

VATANDAŞLARDAN TEPKİ



20 saati aşan su kesintisinin ardından İSKİ açıklama yaptı fakat sosyal medyada birçok kullanıcı kesintinin devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların tepkilerinden bazıları şöyle:

- Kurumsal İletişim/Halkla İlişkiler departmanınız başta olmak üzere, tüm kadronuza kalifiye elemanlar alın. Sorun başlayalı kaç saat olmuş açıklama şimdi geliyor. 25 saat olmuş su verdik deniyor, hala su yok.

- Birader 27 saattir su kesik! 11:15'ten beri 6 saat geçti hala su yok. Dalgamı geçiyosunuz!

- 4 saatlik su kesintisi nedir ya? Yılda kaç kez arıza yaşanıyor, kesin çözüm bulan yok! Yıl 2017, yer İstanbul-Şişli hala yılda bilmem kaç kez su kesintisi oluyor? Her geçen gün kendinizi aşıyorsunuz, tebrikler!

- Dün; ilk önce akşam 22:00 dediniz, sonra gece 04:00 oldu, şimdi de 12:00 oldu suyun geleceği saat.. Şaka gibisiniz gerçekten, Avrupa yakasının çoğunda 24 saattir su yok!

- İstanbul'da su sorunu bitti diye şov yapılıyordu şimdi şehrin yarısında 24 saattir su yok

- Saat 12 oldu @ibbBeyazmasa hâlâ su yok...Durumla ilgili açıklamanız nedir? Ne kadar beceriksiz varsa hepsini #iski ye mi topladınız? Sizi nereye dava edebilirim çünkü sanırım yeterince rezil oldunuz.

- Millet Mars'ta su arıyor, biz İstanbul'da..



- İSKİ sen hidrojenle oksijeni gönder gerisini ben hallederim