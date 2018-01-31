İstanbulluların en çok kullandığı ulaşım aracı belli oldu

Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul’un trafiği, İstanbulluların günlük yaşantısındaki en büyük dertlerden biri.

Bir yerden başka bir yere gitmek için saatlerin geçtiği İstanbul’da, NG Araştırma şirketi konu ile alakalı bir kamuoyu araştırmasına imza attı. www.benderimki.com online kamuoyu araştırma platformunda yapılan araştırma, 15 yaşından 64 yaşına kadar çok çeşitli mesleklerde çalışan ve İstanbul’un dört bir tarafında yaşayan 1000 kişinin katılımı ile yapıldı.

Araştırmada çıkan sonuca göre İstanbul halkı sırasıyla en çok otobüs, minibüs ve metrobüs araçlarını kullanıyor. Vapurun ise en az kullanılan toplu taşıma aracı olduğu görülüyor. Öte yandan katılımcıların verdikleri cevaplarda, İstanbulluların günde ortalama 2,5 saatlerini trafikte harcadıkları da ortaya çıkıyor. Oldukça yüksek olan bu sonuç ile beraber yoğun trafik İstanbulluların psikolojisini de olumsuz yönde etkiliyor.

Öte yandan aynı araştırmada toplu taşıma araçları da personelin kibarlığı ve trafik kurallarına uyması, aracın ne kadar kalabalık, hijyenik, hızlı, güvenli olduğu ve nasıl koktuğu dahil olmak üzere 7 kriterde değerlendirildi ve şu sonuçlara ulaşıldı:

-Hem personelin en kibar bulunduğu hem de trafik kurallarına en iyi uyan olarak tramvay görülüyor.

-Hemen hemen tüm toplu taşıma araçları fazla kalabalık olduğu için bu kriterden sınıfta kaldığı anlaşılıyor.

-Hem en hijyenik bulunan hem de en hızlı olan toplu taşıma aracı ise metrobüs.

-Koku kriterinde en başarılı olan aracın taksi olduğu görülüyor.

-Metro ve Marmaray en güvenli toplu taşıma aracı olarak düşünülüyor.

-Hız hariç tüm kriterlerden kötü oy alarak sınıfta kalan toplu taşıma aracının ise minibüs. En çok kullanılan toplu taşıma araçlarında ön sırada olmasına rağmen İstanbullular minibüslerden hiç memnun değiller.