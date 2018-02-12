  • BIST 114.822
  • Altın 161,486
  • Dolar 3,8007
  • Euro 4,6624
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
13.02.2018 05:55

İstanbullular İBB’ye 2017’de şikayet yağdırdı

»
İstanbullular İBB’ye 2017’de şikayet yağdırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin sorun çözüm merkezi olarak bilinen Beyaz Masa’ya geçtiğimiz yıl 8 milyon 693 bin başvuru gerçekleşti.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tech İstanbul" e-dergisinin Şubat sayısında, belediyenin geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalara yer verildi. Buna göre, toplam nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul’un çözüm merkezi olarak bilinen, ağırlıklı olarak telefon ve sosyal medyadan ulaşılan Beyaz Masa’ya 2017’de toplam 8 milyon 693 bin adet başvuru yapıldı.

İTFAİYE 56 BİN VAKAYA MÜDAHALE ETTİ

Ayrıca İstanbul İtfaiyesi, 2017’de toplam 56 bin 451 vakaya müdahale etti. İBB ekiplerince, sahil ve denizlerden 42 bin 860 metreküp atık toplandı. 284 bin 948 kişi İSMEK kurslarında eğitim aldı. 5 milyon 271 bin kişi İBB’nin spor tesislerini kullandı. 759 bin 154 kişi İBB tarafından düzenlenen düzenlediği kültür sanat etkinliklerine katıldı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şişli'nin ilk belediye başkanına son görev11 Şubat 2018 Pazar 17:29
  • Su kıtlığı çekecek 11 kentten biri İstanbul11 Şubat 2018 Pazar 14:01
  • Serviste karı-koca taciz ettiler! Korkunç ifadeler10 Şubat 2018 Cumartesi 16:18
  • Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü10 Şubat 2018 Cumartesi 15:18
  • Hayri İnönü'den Maçka Parkı açıklaması10 Şubat 2018 Cumartesi 14:24
  • Bu proje öğretmenleri de eğitecek09 Şubat 2018 Cuma 12:25
  • BEYGEM'den ailelere tam destek09 Şubat 2018 Cuma 11:09
  • Sabiha Gökçen'de rekor yolcu artışı09 Şubat 2018 Cuma 10:48
  • TOKİ, Topbaş’ın damadının kaçak projesine kalkan oldu09 Şubat 2018 Cuma 07:29
  • Sarıyer Sahil Yolu’nda kaza: 4 yaralı08 Şubat 2018 Perşembe 22:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti