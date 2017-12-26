İSTANBULDAN ÇALINAN, KAYIP DEĞERLERİ…

İstanbul; yaşadığımız şehir. Şehzade Mehmedin en büyük problemi almaktı İstanbul’u aldı ve adı Fatih oldu O’nun bir derdi vardı, benimse bin; her gün onlarca, yılda binlerce, kahpelik ve kahpelerce tezgâhlanan oyunlarla elimizden alınmak istenen kutsal şehir İstanbul.

Bilir misiniz İstanbul iki kıbleli tek İslam beldesidir. Kıbleteyn’dir

Birinci Kıblesi Kudüs’tür, İkincisi Mekke. Namaza ikisine de karşı dururuz bu beldede. Büyük bir hoşluk, tesadüfi değil.

Bilir misiniz Ayasofya’nın da kıblesi hem Kudüs hem Mekke’dir. Kudüs İsevilerin de kutsal bir şehri ve mabedidir.

BM’de ki karar ise; İsevi ve Muhammedilerin, Kudüs ve Mekke Kıblegâhlıların birliktelikleriyle başarılan bir karardır.

İstanbul, yeni Romaydı, Roma Hukukunun oluşturulduğu yerdi biz şayet bu hukuku da elde tutabilseydik (ki Ahmet Cevdet Paşa alâsını yazmıştı) La Martin’in dediği Türkler olur, Cihana Hakimiyet kurardık.

Elimizde soyguna uğradığı halde saygınlığını yitirmemiş bir şehir duruyor, onu muhafaza ederken çalınmış değerlerini de toplamak benim, bizim birinci vazifemiz olmalı.

İstanbul bir Birleşmiş Milletler Merkezidir, Nasıl mı? Olacak İnşaAllah

BM’nin, ne New York, ne Cenevre, ne Brüksel merkezlerinde bana bir tane aziz Kilisesi, Katedrali gösterin, bizdeki Kiliselerini bırak dahası adlarına Liseleri var, (Sen Mişhel, Sen Benua, Sen Josef v.s.)

Ya Hastanelerimizi de sayalım mı? Tophaneden yukarıya İtalyan, Avusturya, İngiliz, Alman, Fransız (Şişli), Amerikan (Nişantaşı).

Hani bir fikir olsun diye söylüyorum;

Bu hastanelerden birinin adını Kudüs yaparak başlayalım,

Bir Rus Üniversitesi ile devam edelim,

Halkalı’da bir Acem tekkesi de çok yaraşır, yakışır madem öyle, bundan sonra böyle.

Muhacir köftecine güzel diyor “Nekka para, okka Küfte”

Bakın; Bunların olduğu beldeden çalınan değerlere, bir bakın.

Sıfır Meridyen; Ayasofya’nın Kubbesinde ki hilâlin içinden geçen haritaların ve zamanın sıfır noktası. Haritaların başlangıcıydı İstanbul.

İ.M.T İstanbul Ana Zamanı; Bugün 72 devletin olduğu saatlerin İstanbul’a göre ayarlandığı vaktin merkeziydi İstanbul.

Haliç Ticaretin, Galata da paranın merkeziydi, Galata Bankerlerimiz ve ticaret enstrümanları önemliydi. Ticaret yollarının merkezinde ki İstanbul önemli bir finans merkeziydi.

Roma Hukuku diye bize yutturulan dolma İstanbul Hukukuydu.

Ya Karaköy’de ki saat imalatçılığım, O’da çalındı İsviçre’ye taşıtıldı.

İstanbul Borsasına itibarın iadesi için çok iş düşüyor.

Hırsızlarımızla aynı ortamlarda olmak, 60 yıldır AB kapısında oyalanmak artık sıkıntı verdi. Yetti Gari.

Yeni İstanbul hava alanımız, iki Kıtayı birleştiren 3. Köprü ve Tüp geçitleriyle İstanbul Deli Petro’nun, Napolyon’un, La Martin’in ve de Rus Fomenko’nun, geleceğin “Hordus”un tartışmasız baş şehri olarak müjdeleniyor.

Dünya Tahkim Merkezi olmak da senin hakkındır.

Yedi Tepeli Şehir…