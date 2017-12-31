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31.12.2017 14:00

İstanbul'da yasak bu sabah 08.00'den itibaren başladı

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İstanbul'da yasak bu sabah 08.00'den itibaren başladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı kutlamaları nedeniyle İstanbul'un 7 ilçesinde uygulamaya koyduğu ağır tonajlı araç yasağı, saat 08.00 itibariyle başladı. Uygulama pazartesi sabah 08.00'e kadar sürecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, pazar günü saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denilmişti.

BAZI YOLLAR KAPALI

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'den, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'den, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'den itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.

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