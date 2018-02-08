İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

İbrahim AKTÜRK - Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) Yağmur aralıklarla devam ediyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı, kimi ıslanmaktan kurtulamadı.

D-100 Cevizlibağ mevkiinde yağmur nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmadı ancak yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olmayanlar, ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteorojiden edinilen bilgile göre sağanak yağış geçişleri akşama kadar devam edecek.