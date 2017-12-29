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29.12.2017 16:50

İstanbul'da öldürülen iki kardeş, Tunceli'de toprağa verildi

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İstanbul'da öldürülen iki kardeş, Tunceli'de toprağa verildi
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde aynı apartmandaki komşuları Mehmet B. tarafından bıçak ve çekiçle öldürülen 41 yaşındaki Barış ve 44 yaşındaki Metin Kaymaz kardeşler, Tunceli'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. 

Ferit DEMİR / TUNCELİ (DHA) -  Sancaktepe'de, 27 Aralık günü aynı apartmandaki komşuları Mehmet B. tarafından, biri başından çekiç darbeleri ile diğeri ise boğazı bıçakla kesilerek öldürülen Barış ve Metin Kaymaz kardeşlerin cenazeleri, otopsilerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Tunceli'ye getirildi.

Kaymaz kardeşlerin cenazesi için Tunceli Cemevi'nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Akın Zor, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve vatandaşlar katıldı. Kaymaz kardeşlerin cenazesi, okunan duaların ve helallik alınmasının ardından Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt köyüne götürülerek, toprağa verildi. Cenaze töreninde Kaymaz kardeşlerin sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. 

Sancaktepe'de Kaymaz kardeşleri öldürdükten sonra bir kahvehanede Hüseyin B.'yi de çekiçle yaraladığı iddia edilen şüpheli Mehmet B., gözaltına alındıktan sonra yapılan sorgusunda cinayetleri itiraf etmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

 

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