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06.01.2018 22:00

İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil denize uçtu

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İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil denize uçtu
Sarıyer'de araç hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerleri aklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücünün hayatının kaybettiği öğrenilirken, olay yerine dalgıç sevk edildi.

Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denizdeki otomobile müdahale edemedi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denize düşen otomobildeki sürücüye ulaşarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine savcının gelmesi bekleniyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde aracın bariyerleri aşarak denize uçtuğu görülüyor.

 

 

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