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30.12.2017 16:30
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İstanbul'da korkunç kaza: Baba ile oğlu enkaz altında kaldı

İstanbul'da korkunç kaza: Baba ile oğlu enkaz altında kaldı
Eyüpsultan'da, inşaat çalışması sırasında beton pompasının döktüğü beton bitişikte bulunan 4 kişilik ailenin yaşadığı dairenin duvarını yıkarak odaya döküldü.

Eyüpsultan'da, inşaat çalışması sırasında beton pompasının döktüğü beton bitişikte bulunan 4 kişilik ailenin yaşadığı dairenin duvarını yıkarak odaya döküldü.  Betonun altında kalan Ali Şevket Güner ve 6 aylık Ertuğrul Gazi, komşuları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan baba ile bebeğin tedavisi sürüyor.

Olay, Yeşilpınar'da bulunan Hacı Hüseyin Sokak üzerinde meydana geldi. Beton pompası, sokak üzerindeki inşaat halindeki binaya çimento döktüğü sırada, basıncın etkisiyle bitişikte bulunan binanın giriş katındaki daireye ait duvar yıkıldı. İnşaata dökülen beton, yıkılan duvardan odaya döküldü. Bu sırada, salonda oturan 46 yaşındaki Ali Şevket Güner ile 6 aylık oğlu Ertuğrul Gazi, betonun altında kaldı. Gürültü üzerine apartmanda oturanlar olay yerine koştu. Bina sakinleri, betonun altında kalan baba ile oğlunu çıkardı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans aracında ilk tedavilerinin ardından Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından inşaat çalışması durduruldu. Bina sakinlerinden Çetin Ulutaş, bitişikteki inşaatın önlem alınmadan yapıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Duvarın yıkılarak betonun döküldüğü daire kullanılamaz hale geldi. Salondaki birçok eşya ise dökülen çimentonun altında kaldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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